Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Причиной пожара в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем
Мир
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
Мир
В Мексике могут использовать до 24 млн доз «Спутника V»
Мир
Судно со спецоборудованием прибыло в район крушения индонезийского Boeing
Мир
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена
Мир
Провайдер в Айдахо заблокировал Facebook и Twitter из-за блокировки Трампа
Интернет
Telegram занял второе место среди приложений по числу скачиваний в США
Интернет
В Facebook появилась должность вице-президента по гражданским правам
Общество
Теплая погода сохранится в Калининградской области и на юге России

Причиной пожара в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неосторожное обращение с огнем могло послужить причиной трагедии в Екатеринбурге, где во время пожара в жилом доме погибли восемь человек. Об этом во вторник, 12 января, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем», — приводит ее слова ТАСС.

Возгорание произошло в 2:50 по московскому времени в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветная, его площадь составила 30 кв. метров.

Всего из дома были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей). На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России.

В результате пожара погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Отмечается, что он скончался в ходе реанимационных мероприятий. Еще один несовершеннолетний (ему примерно 16 лет) госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020