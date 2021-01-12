Причиной пожара в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнем

Неосторожное обращение с огнем могло послужить причиной трагедии в Екатеринбурге, где во время пожара в жилом доме погибли восемь человек. Об этом во вторник, 12 января, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем», — приводит ее слова ТАСС.

Возгорание произошло в 2:50 по московскому времени в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветная, его площадь составила 30 кв. метров.

Всего из дома были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей). На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России.

В результате пожара погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Отмечается, что он скончался в ходе реанимационных мероприятий. Еще один несовершеннолетний (ему примерно 16 лет) госпитализирован в состоянии средней тяжести.