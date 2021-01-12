Из-за пожара в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь

Погибли мать с дочкой, которые просили в Twitter о помощи во время пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы областного ГУ МВД России Валерий Горелых во вторник, 12 января.

«В 5.25 (3.25 мск) бригада скорой помощи № 63 передала информацию о том, что при доставлении в больницу скончалась девочка, примерный возраст которой шесть лет», — приводит «РИА Новости» слова Горелых.

Он добавил, что, по данным представителей МВД, погибшим ребенком оказалась девочка 2013 года рождения. Погибла и ее мать, Наталья, 1982 года рождения.

Во время пожара Наталья звала на помощь через сервис микроблогов Twitter. "Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Вызовите пожарных ЕКБ (Екатеринбург. — Ред.), [улица] Рассветная, 7. Верхний этаж не можем спуститься. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем», — писала женщина. Она приложила к публикации размытые из-за дыма фото, на которых видно ее и ребенка.

По словам Горелых, сыщики уголовного розыска установили личность еще одной погибшей женщины по имени Лора 1976 года рождения.

Ранее сообщалось о восьми погибших, среди которых был один ребенок. Он скончался в ходе реанимационных мероприятий. Еще один несовершеннолетний примерно 16 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД. Личности других погибших и пострадавших устанавливаются, отрабатываются различные версии случившегося, в том числе, неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие.

Возгорание в доме по улице Рассветная произошло в 2.50 мск в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь охватил площадь 30 кв. м.

На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели эвакуировали 90 человек, в том числе девять детей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам по ч. 3 ст. 109 УК РФ.