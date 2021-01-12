СК возбудил дело по факту гибели 8 человек при пожаре в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге. Об этом во вторник, 12 января, сообщила пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Как рассказал старший помощник руководителя ведомства Александр Шульга, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, пишет RT. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа, ведется допрос свидетелей. Тела погибших направили в морг, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Совместно с полицией и МЧС выясняются очаг и причина возгорания. Выполняются иные необходимые следственные действия.

Как пишет сайт kp.ru, на месте происшествия следователи обнаружили окурки сигарет. По данным прокуратуры, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Трагедия произошла в ночь на 12 января в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветная, площадь возгорания составила 30 кв. м. На момент прибытия пожарных подъезд был окутан дымом, пишет телеканал «360». В результате ЧП погибли восемь человек, в том числе семилетний ребенок, который скончался во время реанимационных мероприятий. Еще одного несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Из-за пожара из дома эвакуировали 90 человек, включая девятерых детей. Для них организовали пункт временного размещения в гимназии №176, с людьми работали психологи МЧС России. К настоящему моменту все жильцы покинули пункт временного размещения и вернулись в свои квартиры.