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Минстрой разработал меры по усилению газовой безопасности домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минстрой России предложил внести в действующее законодательство изменения, согласно которым будет установлена административная ответственность для собственников жилья за отказ пустить сотрудников газовых служб для проверки оборудования. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.

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Отмечается, что в случае отказа пустить газовщиков в дом они составляют акт, копия которого направляется в органы государственного жилищного надзора для возбуждения дела об административном правонарушении. Один экземпляр акта при этом передается собственнику.

В документе проекта также уточняется, что исполнитель обязан уведомить собственников о дате и времени выполнения работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного оборудования не позднее чем за 30 календарных дней до их выполнения.

19 февраля сообщалось, что в многоэтажном доме № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, где погибли 39 человек из-за взрыва газа 31 декабря, начался поквартирный обход четырех подъездов. Сотрудники АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» проверяют строительные конструкции. Жильцы пятого, шестого, девятого и десятого подъездов отселены на время работ по демонтажу седьмого и восьмого подъездов. Все работы планируется завершить к началу марта, затем обследуют полностью все здание.

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