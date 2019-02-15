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Пострадавший от взрыва газа жилой дом в Красноярске снесут

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Фото: МЧС РФ
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Администрация Красноярска приняла решение о сносе жилого дома, где накануне произошел врыв бытового газа, сообщил вице-мэра города Владислав Логинов.

«Он является аварийным, есть элементы конструкции, которые могут обрушиться в любое время <…> дом действительно несет высокую опасность», — приводит его слова «РИА Новости».

Хлопок газа произошел в частном трехэтажном коттедже в микрорайоне Покровка на улице Кандагарская вечером 14 февраля. Взрыв полностью разрушил шесть квартир, еще 10 получили повреждения. По данным МЧС России, в результате ЧП погибли два человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России, пострадавшее здание является «самостроем», а в 2016 году суд вынес решение о его сносе. Двое из трех собственников дома были доставлены в отдел СК для допроса.

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