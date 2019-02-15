Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец вернулся домой

Годовалый мальчик Иван Фокин, которого удалось спасти из-под завалов обрушившегося подъезда в многоэтажном доме Магнитогорска, вместе с мамой вернулся домой.

Малыша выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в четверг, 14 февраля. В аэропорту Ваню и его маму Ольгу встречал отец Евгений Фокин.

Как уточняет РЕН ТВ, во время перелета ребенка сопровождал реаниматолог. По словам заведующего отделением НИИ Павла Мединского, мальчик находится в удовлетворительном состоянии, он играет и улыбается.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате трагедии 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти.

Ваня Фокин провел под завалами более 30 часов, когда температура воздуха ночью опускалась до минус 27 градусов. У младенца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, обезвоживание и переохлаждение. Самолетом мальчика вместе с мамой доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти ногу ребенка, которая была сильно обморожена.