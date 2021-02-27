Три человека погибли от отравления угарным газом в Самарской области

Три человека погибли из-за отравления угарным газом в жилом доме в селе Сергиевск в Самарской области. Об этом сообщила в субботу, 27 февраля, пресс-служба СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«27 февраля 2021 года в доме, расположенном по улице Гагарина в н.п. Сергиевск м.р. Сергиевский Самарской области обнаружены тела трех человек без признаков жизни: мужчины 1961 года рождения и двух женщин 1963 года рождения. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что погибшие отравились из-за нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами.

По факту произошедшего началась доследственная проверка. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Накануне, 26 февраля, в Орле в многоквартирном доме семья отравилась угарным газом. Пострадавшие госпитализированы.