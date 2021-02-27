Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Александр Клепиков
Мир
Оппозиция Армении заявила о планах протестовать до отставки Пашиняна
Мир
Горбачев призвал Путина и Байдена обсудить угрозы ядерной войны
Экономика
В Госдуме предложили по-новому считать зарплаты россиян
Мир
На Украине назвали сроки возможного возвращения Донбасса
Спорт
Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира
Наука
Врач рассказала об опасном последствии у переболевших COVID-19
Общество
Эксперт назвал способ быстро уснуть
Спорт
Боец UFC Петр Ян рассказал о своей технике «смазанных ударов»

Три человека погибли от отравления угарным газом в Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли из-за отравления угарным газом в жилом доме в селе Сергиевск в Самарской области. Об этом сообщила в субботу, 27 февраля, пресс-служба СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«27 февраля 2021 года в доме, расположенном по улице Гагарина в н.п. Сергиевск м.р. Сергиевский Самарской области обнаружены тела трех человек без признаков жизни: мужчины 1961 года рождения и двух женщин 1963 года рождения. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что погибшие отравились из-за нарушения правил пользования газовыми отопительными приборами.

По факту произошедшего началась доследственная проверка. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Накануне, 26 февраля, в Орле в многоквартирном доме семья отравилась угарным газом. Пострадавшие госпитализированы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021