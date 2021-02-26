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Семья отравилась угарным газом в квартире в Орле

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом в Орле. Причиной происшествия могло стать нарушение работы системы вентиляции.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в переулке Лескова. По данным следствия, признаки отравления выявлены у четырех членов семьи, в том числе двоих несовершеннолетних. Пострадавшие госпитализированы, пишет InfoOrel.ru.

Прокуратурой установлено, что управляющая компания не заключила договор на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов. работы не проводились в течение длительного времени.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

25 февраля сообщалось об отравлении угарным газом женщины и детей 7 и 12 лет в Симферополе.

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