Семья отравилась угарным газом в квартире в Орле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом в Орле. Причиной происшествия могло стать нарушение работы системы вентиляции.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в переулке Лескова. По данным следствия, признаки отравления выявлены у четырех членов семьи, в том числе двоих несовершеннолетних. Пострадавшие госпитализированы, пишет InfoOrel.ru.

Прокуратурой установлено, что управляющая компания не заключила договор на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов. работы не проводились в течение длительного времени.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

25 февраля сообщалось об отравлении угарным газом женщины и детей 7 и 12 лет в Симферополе.