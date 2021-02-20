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Три человека погибли от отравления угарным газом в Пензенской области
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Три человека погибли от отравления угарным газом в Пензенской области

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Трое мужчин умерли под Пензой, предположительно, от отравления угарным газом, сообщил 20 февраля телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчины находились в частном доме на улице Кирова в городе Каменки.

Как уточнил «РИА Новости» источник в силовых структурах, среди погибших есть хозяин дома.

Ранее в этот же день стало известно о гибели трех человек в городе Михайлове Рязанской области. В пристройке частного дома начался пожар, погибшие задохнулись угарным газом. По информации ЕДДС Михайловского района, среди погибших не было несовершеннолетних. Тела двоих были опознаны, личность третьей жертвы устанавливается.

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