Три человека погибли от отравления угарным газом в Пензенской области

Трое мужчин умерли под Пензой, предположительно, от отравления угарным газом, сообщил 20 февраля телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчины находились в частном доме на улице Кирова в городе Каменки.

Как уточнил «РИА Новости» источник в силовых структурах, среди погибших есть хозяин дома.

Ранее в этот же день стало известно о гибели трех человек в городе Михайлове Рязанской области. В пристройке частного дома начался пожар, погибшие задохнулись угарным газом. По информации ЕДДС Михайловского района, среди погибших не было несовершеннолетних. Тела двоих были опознаны, личность третьей жертвы устанавливается.