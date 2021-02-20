Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Рязанью

Пожар в одноэтажном жилом доме в городе Михайлов Рязанской области унес жизни трех человек, сообщает 20 февраля РЕН ТВ.

ТАСС со ссылкой на ЕДДС Михайловского района отмечает, что среди погибших нет несовершеннолетних. Тела двоих уже опознаны, это жители 1979 и 1982 годов рождения. Личность третьей жертвы устанавливается.

«Возгорание случилось в пристройке дома, они задохнулись угарным газом», — рассказал собеседник агентства. По его словам, жители дома «вели асоциальный образ жизни».

Как сообщили в МЧС Рязанской области, информация о пожаре в жилом трехквартирном доме в Михайлове поступила в ведомство в 00:37. По предварительной информации, загорелась терраса.

Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее в этот день трех человек спасли при тушении пожара в жилом доме в Москве. Из соседних квартир спасатели вывели еще пять человек.