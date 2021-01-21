Женщина и трое детей отравились угарным газом в Казани

Женщина и трое малолетних детей отравились угарным газом в Казани, сообщили в среду, 20 января, в пресс-службе управления МЧС России по Татарстану.

Спасатели получили вызов в 21:28 (совпадает с мск). Инцидент произошел в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки по адресу: улица Солидарности, дом 26. Отмечается, что он не связан с пожаром.

«Пострадали четыре человека, из них трое детей. Женщина 1993 года рождения и три мальчика — 2014, 2016, 2020 годов рождения — отравление угарным газом средней степени тяжести», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Обстоятельства и причины отравления выясняются.

15 января в Калужской области мать и ребенок погибли от отравления угарным газом в квартире. В ходе проверки была выявлена неисправность в газовой колонке.