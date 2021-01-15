Мать и ребенок погибли от отравления угарным газом в Калужской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели матери и сына от отравления угарным газом в квартире. В ходе проверки выявлена неисправность в газовой колонке.

Трагедия произошла в Людиново 10 января. 45-летняя женщина и 12-летний мальчик погибли от отравления газом. При осмотре было установлено, что один из элементов газовой колонки был сгоревшим. При закрытых окнах в квартиру поступал угарный газ, тогда как в режиме проветривания продукты горения уходили в дымоход. Об этом пишет газета «Весть».

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Следователи устанавливают, как часто в доме проводилась проверка газовой колонки, дымоходов и вентиляции.

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели супругов в Сахалинской области. Мужчина и женщина скончались от отравления угарным газом. Причиной происшествия могла стать неисправность газовой колонки.