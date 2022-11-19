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Местная жительница рассказала об обстановке до взрыва в доме на Сахалине

Местная жительница: в рухнувшем на Сахалине доме накануне сильно пахло газом
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Фото: управление МЧС РФ по Сахалинской области
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В доме в сахалинском поселке Тымовское, где утром 19 ноября прогремел взрыв, накануне очень сильно пахло газом. Об этом «Известиям» сообщила местная жительница.

Она отметила, что запах газа шел из местной пекарни.

«Их желтая труба, оттуда шло шипение. Люди говорят, что вчера весь день жаловались в администрацию. Вот он результат», — заявил женщина.

Она рассказала, что к дому подъехало много машин скорой помощи и пожарных. Из пятиэтажки, по ее словам, вытаскивали детей и даже одного спасателя, который надышался газом.

Взрыв произошел 19 ноября. По предварительной причине, взорвался газовый баллон. Согласно последним данным, три человека погибли.

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