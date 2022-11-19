Число погибших при взрыве газа в Тымовском на Сахалине возросло до трех
Три человека погибли в результате взрыва газа в поселке Тымовское в Сахалинской области. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в субботу, 19 ноября.
«По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трех погибших жителей», — написал он в своем Telegram-канале.
Как указали в экстренных службах, еще семь человек пострадали.
Губернатор добавил, что на данный момент развернуто несколько операционных в поселке, на смену заступают дополнительные бригады хирургов. Кроме того, работы по разбору завалов продолжаются.
Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.
Предварительной причиной взрыва мог стать газовый баллон.
Видеозапись с моментом взрыва оказалась в распоряжении «Известий».