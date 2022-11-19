Момент взрыва газа в Тымовском на Сахалине попал на видео
В пятиэтажном жилом доме, расположенном в Тымовском Сахалинской области, произошел взрыв газа. Кадры с моментом инцидента в субботу, 19 ноября, оказались в распоряжении «Известий».
Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.
По итогу инцидента, как сообщил источник «Известий», один человек погиб. По данным экстренных служб, семь человек пострадали.
Предварительной причиной взрыва мог стать газовый баллон.