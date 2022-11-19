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Момент взрыва газа в Тымовском на Сахалине попал на видео

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В пятиэтажном жилом доме, расположенном в Тымовском Сахалинской области, произошел взрыв газа. Кадры с моментом инцидента в субботу, 19 ноября, оказались в распоряжении «Известий».

Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.

По итогу инцидента, как сообщил источник «Известий», один человек погиб. По данным экстренных служб, семь человек пострадали.

Предварительной причиной взрыва мог стать газовый баллон.

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