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Семь человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Тымовском на Сахалине

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Фото: Соцсети
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В результате взрыва в жилом доме, расположенном в поселке Тымовское Сахалинской области, пострадали семь человек. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в экстренных службах.

Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка произошло здание обрушилось с пятого по первый этаж.

По данным губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, есть пострадавшие, их точное число не приводится. Под завалами могут находиться как минимум шесть человек.

Материал дополняется.

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