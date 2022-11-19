Названа предварительная причина взрыва в Тымовском Сахалинской области

Предварительной причиной взрыва в жилом доме, расположенном в поселке Тымовское Сахалинской области, стал газовый баллон. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в экстренных службах.

«Взрыв произошел в кирпичном пятиэтажном доме. Он не газифицирован. По предварительным данным, взорвался газовый баллон», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале, для жителей дома организован пункт временного размещения с едой и спальными местами. Он располагается в местном Доме культуры на улице Кировская, 68.

Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.