Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области

В поселке Тымовское Сахалинской области произошел, по предварительным данным, взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в 05:03 мск на улице Библиотечная, 6а.

«По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек», — говорится в публикации.

Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале, есть пострадавшие. На месте работают оперативные службы, специалисты занимаются разбором завалов. Он добавил, что в ближайшее время из Южно-Сахалинска вылетят авиаборт санавиации и вертолет МЧС России

Ранее, 7 ноября, в севастопольском СНТ «Сапун-гора» после взрыва газа частично обрушился садовый дом. Как сообщалось, в результате получил травмы один человек.