Один человек погиб в результате взрыва газа в Тымовском на Сахалине

В результате взрыва газа в жилом доме, расположенном в Тымовском Сахалинской области, один человек погиб. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил источник «Известий».

«Из-за взрыва скончался один человек. Погибшим оказался мужчина, сейчас устанавливается его личность», — поделился он.

Информатор предположил, что причиной взрыва стал газовый баллон.

«Скорее всего, занесли из холода в тепло. Произошел перепад давления и баллон взорвался», — уточнил собеседник.

Как указали в экстренных службах, еще семь человек пострадали.

Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.

По данным экстренных служб, предварительной причиной взрыва также мог стать газовый баллон.