Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бельгии беженцам с Украины стало сложнее найти пристанище
Спорт
Министр спорта Матыцин назвал Минеева символом российской мощи
Мир
В Перу самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетной полосе
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области
Общество
Власти Запорожской области сообщили о поражении склада боеприпасов ВСУ
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах 19 ноября
Мир
Илон Маск опубликовал опрос о восстановлении аккаунта Дональда Трампа
Общество
Подполковник НМ ДНР назвал способ защиты Донецка от обстрелов
Мир
FT рассказала о просьбе к Залужному снизить уровень публичности
Общество
Эксперт рассказал о положенных выплатах после увольнения
Мир
Посол Антонов назвал превращение Украины в «анти-Россию» причиной спецоперации
Общество
Эдгард Запашный рассказал о самочувствии после нападения тигра

Один человек погиб в результате взрыва газа в Тымовском на Сахалине

0
Фото: t.me/RVvoenkor
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате взрыва газа в жилом доме, расположенном в Тымовском Сахалинской области, один человек погиб. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил источник «Известий».

«Из-за взрыва скончался один человек. Погибшим оказался мужчина, сейчас устанавливается его личность», — поделился он.

Информатор предположил, что причиной взрыва стал газовый баллон.

«Скорее всего, занесли из холода в тепло. Произошел перепад давления и баллон взорвался», — уточнил собеседник.

Как указали в экстренных службах, еще семь человек пострадали.

Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.

По данным экстренных служб, предварительной причиной взрыва также мог стать газовый баллон.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022