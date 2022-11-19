Девять человек погибли при взрыве бытового газа на Сахалине
По информации «Известий», в результате взрыва бытового газа на Сахалине погибли девять человек.
ЧП произошло в поселке Тымовское 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Среди девяти погибших четверо детей.
Информацию о погибших позднее подтвердил губернатор региона Валерий Лимаренко.
Еще двое человек пострадали. Они были доставлены в Тымовскую центральную районную больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.
Кроме того, при разборе завалов пострадал один пожарный. Его увезли с места происшествия на носилках.
Причинами ЧП в жилом доме на Сахалине, по предварительной информации, стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Местная жительница рассказала, что еще накануне возле дома ощущался сильный запах газа.
Видеозапись с моментом взрыва оказалась в распоряжении «Известий».