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Девять человек погибли при взрыве бытового газа на Сахалине

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Фото: управление СК РФ по Сахалинской области
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По информации «Известий», в результате взрыва бытового газа на Сахалине погибли девять человек.

ЧП произошло в поселке Тымовское 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Среди девяти погибших четверо детей.

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Информацию о погибших позднее подтвердил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Еще двое человек пострадали. Они были доставлены в Тымовскую центральную районную больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.

Кроме того, при разборе завалов пострадал один пожарный. Его увезли с места происшествия на носилках.

Причинами ЧП в жилом доме на Сахалине, по предварительной информации, стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

Местная жительница рассказала, что еще накануне возле дома ощущался сильный запах газа.

Видеозапись с моментом взрыва оказалась в распоряжении «Известий».

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