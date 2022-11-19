Власти назвали причины ЧП в жилом доме на Сахалине

Причинами ЧП в жилом доме на Сахалине, по предварительной информации, стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Об этом в субботу, 19 ноября, заявили в администрации Тымовского района.

Власти опровергли сообщения СМИ о том, что причиной инцидента могла стать пекарня, которая работает в здании.

«На самом деле в доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия. Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября.

По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека.

Видеозапись с моментом взрыва оказалась в распоряжении «Известий».