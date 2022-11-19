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Число жертв взрыва газа на Сахалине увеличилось до четырех

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Фото: ТАСС/Telegram-канал Crimesakh
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Число жертв обрушения пятиэтажного дома после взрыва бытового газа на Сахалине увеличилось до четырех. Об этом 19 ноября сообщили экстренные службы.

Четвертый погибший был найден под завалами дома. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал о трех погибших в результате взрыва.

«Найдено тело четвертого погибшего. Ведутся поиски еще двух человек, предположительно находящихся под обломками дома», — рассказал источник ТАСС.

Ранее региональное управление МЧС сообщало, что под завалами могут находиться шесть человек.

Об обрушении части пятиэтажного дома из-за взрыва в Тымовском стало известно ранее этим же днем, 19 ноября. В результате хлопка здание обрушилось с пятого по первый этаж.

Предварительной причиной взрыва мог стать газовый баллон.

Видеозапись с моментом взрыва оказалась в распоряжении «Известий».

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