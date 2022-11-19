Разбор завалов на месте обрушения подъезда дома на Сахалине завершен
Разбор завалов на месте обрушения подъезда дома в поселке Тымовское на Сахалине завершен. Об этом сообщает 19 ноября МЧС.
В настоящее время проводится разбор подвала.
ЧП произошло 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). По последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.
Причиной взрыва в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, по предварительной информации, стал 20-литровый газовый баллон, находившийся на балконе.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.
На текущий момент для жителей дома организован пункт временного размещения. Кроме того, как заявил губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко, пострадавшим предложат новое жилье.