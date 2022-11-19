Для жителей дома на Сахалине после взрыва газа организован пункт размещения
Для жителей дома в поселке Тымовское на Сахалине, где, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона, организован пункт временного размещения. Об этом 19 ноября сообщила администрация Тымовского городского округа в своем Telegram-канале.
«Для жителей дома организовали пункт временного размещения. Для них подготовили спальные места, горячее питание, воду», — говорится в сообщении.
Губернатор области Валерий Лимаренко также сообщил, что судьба всех жильцов обрушившегося подъезда установлена. По его словам, в настоящий момент спасатели и добровольцы продолжают разбор завалов.
ЧП произошло в поселке Тымовское Сахалинской области 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.