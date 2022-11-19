Пострадавшим от взрыва газа на Сахалине предложат новое жилье
Жителям дома, пострадавшим от взрыва газа в Тымовском, будет предложено новое жилье. Об этом 19 ноября заявил губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко.
«Из четырех подъездов три подъезда находятся в нормальном состоянии, и там люди сейчас проживают. Один подъезд — 15 квартир — будет демонтирован, людям будет предложено новое жилье», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Также в своем Telegram-канале Лимаренко рассказал, что семьям, потерявшим жилье, будет выплачено по 500 тыс. рублей, а родственникам погибших выплатят по 1 млн рублей.
Взрыв в пятиэтажном доме в поселке Тымовское произошел 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.
Двое человек госпитализированы. Кроме того, при разборе завалов пострадал пожарный.
По предварительной информации, причинами ЧП стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.
Местная жительница рассказала, что еще накануне возле дома ощущался сильный запах газа.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома в центральный аппарат СКР.