Трагедия на Сахалине: кто нарушил технику безопасности

В жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине в субботу, 19 ноября, произошел взрыв. По предварительной версии, его причинами стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. Об этом заявили в администрации Тымовского района. В результате ЧП погибли девять человек, четверо из них дети. Подробнее — в материале «Известий».

Как это было

Громкий хлопок на Библиотечной улице в поселке Тымовское раздался в 13 часов по местному времени (5:00 мск). Взрыв прогремел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате обрушились перекрытия подъезда и обвалилась угловая часть здания с пятого по первый этаж. Здание сложилось, над местом происшествия поднялся столб густого черного дыма.

Очевидцы ЧП первыми стали разбирать завалы. На место происшествия выехали пожарные расчеты, были подняты по тревоге все спецслужбы. В Тымовское срочно вылетел губернатор Валерий Лимаренко. Он возглавил оперативную группу правительства, которая координирует аварийно-восстановительные работы и оказание помощи пострадавшим.

Трагедия на Сахалине Фото: Управление СК РФ по Сахалинской области

Из Южно-Сахалинска прибыл авиаборт санавиации и вертолет МЧС России.

На разборе завалов было задействовано в общей сложности порядка 60 человек, из них много добровольцев. По информации на 12:00 мск, в результате взрыва погибли девять человек, из них четверо детей, самому младшему из установленных восемь лет. Два человека пострадали. Один находится в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести. При разборе завалов также пострадал пожарный — его вынесли с места ЧП на носилках и отправили в медучреждение.

Каковы причины взрыва

Пятиэтажка не была газифицирована. Следствию еще только предстоит установить, с какой целью хозяева квартиры на четвертом этаже хранили и использовали газовые баллоны. По предварительной информации, взорвался 20-литровый баллон, который находился на балконе квартиры. В жилых помещениях разрешено держать только емкости до 5 л.

Трагедия на Сахалине Фото: ИЗВЕСТИЯ

Местные жители рассказали, что накануне ощущали в окрестностях характерный запах газа и даже обращались по этому поводу в администрацию в течение двух дней — 17 и 18 ноября. Сельчане поначалу полагали, что он исходит из местной пекарни. Поэтому в первые минуты ЧП некоторые местные жители решили, что причиной взрыва и обрушения дома стали нарушения при обращении с газом на предприятии. Якобы накануне в одной из труб слышалось подозрительное шипение. Однако эта версия не подтвердилась — пекарня к взрыву отношения не имеет.

«Эта информация не соответствует действительности. На самом деле в доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия», — разъясняется в Telegram-канале местной администрации.

Правовая оценка

По факту взрыва и обрушения жилого дома в Тымовском второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Сахалинской области возбудил дело по двум статьям УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Трагедия на Сахалине Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на месте происшествия Фото: Управление МЧС РФ по Сахалинской области

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин 19 ноября поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР. «По распоряжению руководства Следственного комитета для оказания практической помощи к расследованию уголовного дела подключились криминалисты центрального аппарата СК России», — сообщается на сайте СКР.

Что ждет людей

Валерий Лимаренко заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь. Администрация выделит по 30 тыс. рублей на неотложные нужды жильцам пострадавших квартир и по 500 тыс. рублей семьям, потерявшим жилье. Родственники погибших получат по миллиону рублей, а людям, которые в данный момент находятся в больнице, выплатят 400 тыс. рублей.

«Никого из пострадавших в беде не оставим. Каждая семья получит материальную помощь. И самое главное — предоставим жилье. Сначала временное, а потом и постоянное», — заявил Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Всего в доме проживало 33 человека, 23 из них живы, а поиски двоих продолжаются.

Пока жители пострадавшего от взрыва дома в Тымовском находятся в пункте временного размещения в Доме культуры «Юбилейный» на Кировской улице. По словам губернатора, для граждан организованы спальные места, есть горячее питание и вода. В местных соцсетях кинули клич с просьбой принести пострадавшим детские вещи, одеяла, подушки, покрывала и медикаменты.

На месте происшествия работает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва. Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в темное время. По предварительным данным, восстановлению не подлежит только рухнувший подъезд — он будет демонтирован. Остальные находятся в нормальном состоянии, сообщил Валерий Лимаренко.