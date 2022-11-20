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Губернатор Сахалина повторно отправил чиновников в Тымовское после взрыва

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил нескольким чиновникам повторно посетить поселок Тымовское после взрыва в жилом доме. Об этом он сообщил в воскресенье, 20 ноября.

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«Поручил заместителю председателя Правительства Сахалинской области Олегу Попову, министру ЖКХ региона Наталие Куприной и руководителю агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Анне Михеевой повторно отправиться в Тымовское, организовать работу по своим направлениям на месте и встретиться с людьми», — говорится в сообщении губернатора в Telegram.

ЧП произошло 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей. В Тымовском районе объявлен траур.

На текущий момент разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен. По предварительной версии, причиной взрыва в жилом доме стал 20-литровый газовый баллон.

Для жителей дома в поселке Тымовское был организован пункт временного размещения. Для них подготовили спальные места, горячее питание, воду.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.

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