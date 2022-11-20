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Житель взорвавшегося на Сахалине дома рассказал о гибели жены, дочери и племянницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель пятиэтажки в поселке Тымовское Алексей Фуликов, где накануне взорвался газ в одном из подъездов, потерял в результате трагедии супругу, 10-летнюю дочь и 13-летнюю племянницу. В живых остались только он и 8-летняя племянница.

В разговоре с корреспондентом «Известий» мужчина рассказал, что это была обычная суббота. Всего в доме было пять человек. Кроме него, жены и дочери в квартире находились еще две племянницы. По его словам, всё было нормально, никто не чувствовал запаха газа.

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«Мы со старшей племянницей были в зале. А моя супруга, моя младшая племянница и дочь находились на кухне — готовили обед, какой-то суп варили. Произошел удар, хлопок, и всё. Я обернулся — схватил племянницу, которая была со мной, вывел ее в прихожую и говорю: «Одевайся!». Выбегаю дальше, ору: «Девчонки!». А кухню, туалет, ванную и комнату унесло. Весь пролет упал. Я встал, смотрю вниз и — всё», — сообщил мужчина

В настоящее время его, как и остальных жильцов, временно разместили в Доме культуры.

ЧП произошло 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей. Разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен.

По предварительной версии, причиной взрыва стал 20-литровый газовый баллон. В экстренных службах сообщили, что эпицентр находился на первом этаже.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.

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