Пострадавшие из-за ЧП в доме на Сахалине начнут получать выплаты 20 ноября

Жители поселка Тымовское на Сахалине, пострадавшие от взрыва газа в жилом доме, начнут получать материальную помощь с сегодняшнего дня. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

«Люди, пострадавшие при взрыве и пожаре, потеряли буквально всё. У некоторых нет даже теплой одежды. А на дворе уже зима. Поэтому материальную помощь пострадавшим мы выплатим максимально быстро. Все необходимые документы готовы, а первые средства людям поступят уже сегодня», — написал губернатор в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, никто из пострадавших не останется без жилья. Уже сейчас власти подбирают подходящие квартиры для пострадавших на рынке вторичного жилья.

ЧП в многоквартирном жилом доме поселка Тымовское произошло 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей. В Тымовском районе объявлен траур.

Разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен. По предварительной версии, причиной взрыва стал 20-литровый газовый баллон.

Для жителей дома в поселке Тымовское был организован пункт временного размещения, где подготовлены спальные места, горячее питание и вода.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.