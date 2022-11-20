На Сахалине решили срочно демонтировать подъезд дома после взрыва газа

Принято решение срочно демонтировать первый подъезд дома в поселке Тымовское на Сахалине, где 19 ноября взорвался баллон с газом. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Сейчас принято решение срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения. Если эксперты дадут заключение, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт. Приведут в порядок, крышу, фасад и коммуникации», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Лимаренко, территория дома сейчас огорожена. Там работают специалисты Фонда капитального ремонта и строительной лаборатории. Запланировано в кратчайшие сроки обследовать здание и получить экспертное заключение о дальнейшей эксплуатации дома. В населенном пункте развернули современный комплекс, который используется для диагностики жилых зданий после землетрясений и других ЧС, указал губернатор.

Ранее в этот день Лимаренко сообщил, что пострадавшие от взрыва газа в жилом доме, начнут получать материальную помощь с сегодняшнего дня.

ЧП в многоквартирном жилом доме поселка Тымовское произошло 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей. В Тымовском районе объявлен траур.

Разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен. По предварительной версии, причиной взрыва стал 20-литровый газовый баллон.

Для жителей дома в поселке Тымовское был организован пункт временного размещения, где подготовлены спальные места, горячее питание и вода.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.