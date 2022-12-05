По факту взрыва газа в Ярославле возбуждено уголовное дело

Следователи в Ярославле возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в одном из жилых домов города, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщила 5 декабря пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщили в ведомстве.

Местный Telegram-канал «76.ru — Ярославль онлайн» сообщил, что после ЧП была начата эвакуация жильцов дома. Всего было эвакуировано 28 человек.

Как подтвердили власти Ярославля, причиной обрушения кровли в жилом доме на улице Кузнецова стал взрыв бытового газа. В пресс-службе администрации сообщили, что повреждены перекрытие в квартире и балкон.

Людей под завалами нет. 19 жильцов дома сейчас находятся в пункте временного размещения. Остальные жильцы ушли на работу, отметили в мэрии города.

По данным экстренных служб, ЧП произошло на последнем этаже жилой трехэтажки. Дом 1960 года постройки, газифицирован.