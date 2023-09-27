Высшая математика: Минстрой предупреждает о росте тарифов ЖКХ

Рост расходов на содержание, ремонт и обновление инфраструктуры ЖКХ, а также обеспечение бесперебойности предоставления коммунальных услуг — так в Минстрое объяснили очередную индексацию тарифов. При этом в ведомстве напомнили о возможности сэкономить на коммунальных платежах за счет субсидий, а также компенсации расходов. Субсидии предоставляют тем, чьи коммунальные счета превышают федеральный уровень в 22% (или установленный региональными властями) относительно совокупного дохода семьи. Компенсацию предоставляют некоторым категориям граждан: семьям участников боевых действий, многодетным, пенсионерам и т. д. Регионы уполномочены утверждать дополнительные меры поддержки. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

Без глобальных изменений

Льготы по квартплате — один из способов улучшить жилищные условия россиян, поскольку в стране в аварийных домах проживают порядка 1,3 млн человек, утверждает аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

— Чем выше расходы на содержание, тем ниже возможность делать накопления для ремонта имеющегося или покупки нового жилья, — указывает она. — Такого рода льготы в некотором смысле помогают гражданам, но всё же глобально не влияют на ситуацию с неблагоприятными жилищными условиями.

Один из инструментов, который мог бы существенно повлиять на улучшение жилищных условий для россиян, — аренда с правом последующего выкупа.

Фото: ТАСС/Олег Елков

— Механизм стал бы востребованным, поскольку значительная доля населения арендует жилье и не имеет возможности параллельно выплачивать ипотеку, — отмечает собеседница «Известий». — К слову, за рубежом такой инструмент пользуется достаточным спросом.

Впрочем, как отмечает эксперт, на практике аренда жилья с правом выкупа пока не приживается в России.

— Основной проблемой выступают временные сроки и размер платежей. Лизинговые компании и застройщики заинтересованы в том, чтобы как можно скорее закрыть сделку, то есть средние сроки составляют 3–5 лет. Для покупателя такие условия будут невыгодными, поскольку ежемесячные платежи будут значительно превышать средний платеж по ипотеке. Для действенного внедрения такого инструмента необходимо государственное вмешательство — возможно, субсидии для застройщиков, — предлагает Наталия Пырьева.

Старикам здесь место

Основная категория граждан, которая имеет льготы по коммуналке, — это пенсионеры, подчеркивает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— По данным на 1 июля 2023 года, к этой категории относятся 41,37 млн человек, или 28,8% населения страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Это огромный и важный пласт демографии.

— Пенсионеры в большинстве своем не стереотипные немощные старики, — продолжает собеседница «Известий». — При должной заботе о здоровье они еще долго сохраняют работоспособность и, главное, желание работать. Пенсионеры во многом — основа российской экономики. Они владеют квартирами, дачами, автомобилями.

Для того чтобы пенсионеры как можно дольше сохраняли активность в экономике, и нужны социальные льготы.

— Речь не о том, что на что-то не хватит денег. А о том, чтобы перенаправить эти деньги в активную жизнь, позволить себе немного больше. Поэтому необходимы послабления в виде льгот на оплату ЖКХ, компенсация проезда, скидки и льготные программы — возможно, аналог «Пушкинской карты» для посещения культурных мероприятий, — заключает Екатерина Косарева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сохранившееся наследие

Льготы отчасти являются наследием советской системы, практиковавшей безналичные способы поддержки различных категорий населения в виде сниженной стоимости коммунальных услуг, бесплатного проезда в общественном транспорте и т. д ., полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин.

— Но особенно актуальны они стали в 1990-е годы, когда галопирующая инфляция и обесценивание советских резервов пенсионного фонда сделали их единственной формой поддержки, которая обеспечивала сохранение относительно приемлемого уровня жизни для социально незащищенных категорий населения, — отмечает специалист.

По его словам, в начале 2000-х льготы были переведены в форму прямых денежных выплат и до сих пор остаются значимым элементом поддержания социальной стабильности.

— Поэтому вопрос об их отмене не поднимался всерьез даже в период, когда всё было нацелено на снижение бюджетных расходов вплоть до повышения пенсионного возраста, вызвавшего негативную реакцию в обществе, — подчеркивает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С недвижимостью также связаны льготы по ипотеке для молодых и многодетных семей, налогам на недвижимость, предоставлению льготных участков под застройку (предоставляется участникам боевых действий) и бесплатных квартир от государства ряду категорий населения (в частности, детям-сиротам).

— Однако вряд ли в ближайшие годы, с учетом сложной внешнеэкономической и бюджетной ситуации, следует ожидать появления новых льгот, тем более что те же льготы на оплату коммунальных услуг из-за роста стоимости последних постоянно увеличиваются, — считает собеседник «Известий».

Подобные системы сохранились сейчас только в части бывших советских республик. В большинстве стран мира системы поддержки населения не привязаны к конкретным услугам или осуществляются в других формах, как, например, социальное жилье, сдаваемое по сниженным тарифам, выдача продовольственных марок и т.д., — подытоживает Артем Шахурин.

Поддержать дисциплину

Система субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг ориентирована на семьи со средним и низким доходом, в бюджете которых расходы на ЖКУ занимают значительную часть, говорит старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если такие расходы в пределах норматива площади и нормативного потребления воды, газа, электричества (нормативы устанавливают муниципалитеты) превышают 22% доходов семьи, то можно обратиться за субсидией, и часть расходов будет компенсирована, — поясняет эксперт. — Такая поддержка позволяет домашним хозяйствам добросовестно платить за жилье и коммунальные услуги в случае сложного финансового положения.

Как отмечает специалист, многолетние социологические наблюдения показывают, что российские пенсионеры — одна из самых дисциплинированных категорий населения с точки зрения своевременной оплаты жилья.