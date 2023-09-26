Повышенные собирательства: в 2023 году УК подняли цены на ЖКУ на 3%

Управляющие компании в 2023 году подняли плату на жилищные услуги в среднем на 3%. Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации УК. Речь идет, например, об уборке подъездов и дворов, текущем ремонте и обслуживании лифтов. Не индексировали тарифы только на коммунальные услуги — за воду, газ, электричество, отопление. Впрочем, в 2024 году они подорожают на 9,8%. Необходимость повышения стоимости обусловлена увеличением расходов коммунальщиков, пояснили в Минстрое.

Цены вверх

Несмотря на отмену индексации тарифов на ЖКУ в 2023 году, жилищные услуги в стране всё равно подорожали — в среднем на 3%. Об этом «Известиям» рассказала директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс», эксперт Общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая. Речь идет, например, об уборке подъездов и дворов, текущем ремонте, обслуживании лифтов, а также о взносах на капремонт.

— От региона к региону, от города к городу и в зависимости от дома процент повышения разнится, — отметила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. — Жилищные услуги подорожали от 2 до 6%.

Плата за ЖКУ состоит из двух глобальных составляющих — коммунальных и жилищных услуг. Тарифы на первые, то есть на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение контролирует государство. В сентябре 2022 года правительство перенесло подорожание коммуналки с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. То есть в прошлом году цены подняли два раза: с 1 июля в среднем на 4% и в декабре — на 9%. Власти пообещали, что в следующий раз увеличение тарифов произойдет только через полтора года — с 1 июля 2024-го. В следующем году коммуналка подорожает на 9,8%.

Индексацию тарифов на коммунальные услуги контролирует ФАС, предельную планку для повышения устанавливает правительство — в пределах инфляции. По итогам 2022 года она составила 11,94%.

Стоимость же второй составляющей — жилищных услуг — государство не контролирует, и УК повышают эту плату самостоятельно. Управляющие компании могут это сделать, если в договоре с жителями есть такой пункт, пояснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

— Плата за содержание жилья формируется из затрат управляющих организаций на обслуживание общего имущества, — сказал эксперт комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Александр Евсеев. — Включает в себя и затраты на оплату труда сотрудников, которые отвечают за чистоту подъездов, дворов, безаварийное прохождение отопительного сезона, работу с населением.

Зарплаты таких работников во многих регионах статистически одни из самых низких, отметил он.

— В 90% регионов много лет не повышаются платежи по договорам управления многоквартирным домом, — сказала Татьяна Вепрецкая. — И рост в среднем на 3% не покрывает инфляцию ни на строительные материалы для ремонта, ни на работы, ни на услуги.

По наблюдениям гендиректора УК «МИРА», члена подкомитета ТПП РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Ирины Монаховой, например, краски подорожали от 20 до 45%, насосы, арматура, пластик — на 30–40%, цены на бензин в 2023 году поднимались не менее пяти раз, что привело к удорожанию покоса травы на 10%, хозтовары подорожали от 15 до 50%.

Выпадающие доходы УК постоянно растут, сказала Светлана Разворотнева. Для поставщиков коммунальных ресурсов в таких случаях существует механизм компенсаций. А вот управляющие компании вынуждены компенсировать свои траты или за счет жильцов, или за счет снижения качества обслуживания.

— Правильнее было бы ввести государственное регулирование жилищных услуг с механизмом компенсации выпадающих доходов, — считает Светлана Разворотнева.

По мнению гендиректора ПАО «ГИТ» Валерия Ковалева, нужно привязать минимальное повышение стоимости услуг в ЖКХ к росту цен на ресурсы.

Необходимая индексация

Тарифы приходится повышать из-за инфляции, чтобы сохранить стабильную, бесперебойную работу инфраструктуры ЖКХ, сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Работа УК — это бизнес, компании не будут работать в минус.

Впрочем, как отметила директор УК «Кристалл», член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Елена Камнева, жилищные услуги обычно составляют в среднем 12% в составе квитанции за ЖКУ.

Что касается тарифов на коммунальные ресурсы, то их индексация обусловлена увеличением расходов на содержание и ремонт сетей поставки коммунальных ресурсов, обновление инфраструктуры и обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям, сказали «Известиям» в Минстрое.

В ведомстве напомнили, что для россиян предусмотрены такие меры социальной поддержки, как предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также компенсации расходов на ЖКХ.

— Субсидия предоставляется гражданам, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов на оплату ЖКХ в совокупном доходе семьи, — подчеркнули в Минстрое. — На федеральном уровне такая доля установлена в размере 22%, при этом каждый субъект имеет право ее снизить.

Отдельные категории граждан, такие как пенсионеры, ветераны, участники боевых действий, члены многодетных семей могут получить компенсацию расходов на оплату ЖКУ. Органы государственной власти регионов вправе устанавливать за счет средств регионального бюджета дополнительные меры соцподдержки, отметили в ведомстве.