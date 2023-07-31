По большим счетам: долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) достигли почти 900 млрд. По итогам I квартала эта сумма составила 876,4 млрд рублей, за год она увеличилась на 72 млрд, сообщили «Известиям» в Росстате. Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями выросла на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%. Рост долгов связан в том числе со снижением доходов граждан, отмечают эксперты.

С новым ростом

Задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 млрд рублей. По итогам I квартала 2023 года эта сумма составила 876,4 млрд, сообщили «Известиям» в Росстате (этими данными оперирует Минстрой). За год показатель вырос на 72 млрд рублей, тогда как в 2022 году он увеличился на 56,6 млрд.

Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год увеличились на 15,8%, а перед управляющими компаниями (УК) — на 1,2%.

В числе причин — снижение доходов. Несмотря на усилия властей по сдерживанию тарифов, объем платежей за коммунальные услуги постепенно растет, и порой они становятся непосильными для бюджета семьи, сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Есть и люди, которые просто не хотят оплачивать ЖКХ, отметил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— Долги за ЖКУ продолжают расти, в том числе из-за невозможности ресурсоснабжающих организаций и УК воздействовать на должников по всей строгости, — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. — Вода, электричество, тепло продолжают поступать в квартиры злостных неплательщиков, а значит, и долги продолжаются увеличиваться.

По его словам, еще одна причина — в том, что многие люди инвестируют в квартиры, покупают второе-третье жилье, которое потом перепродают. За услуги ЖКХ такие инвесторы зачастую не платят, подчеркнул депутат.

— При этом немалый вклад в рост задолженности перед РСО вносят и управляющие компании, которые не перечисляют деньги, собранные с граждан, — отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. — Поэтому и было принято решение о создании спецсчетов для сбора платы за ЖКУ.

Как ранее писали «Известия», Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает механизм специальных счетов для оплаты коммунальных услуг. С них УК смогут переводить деньги только ресурсоснабжающим организациям.

Примечательно, что копиться долги за ЖКУ начали еще в 1990-х годах, напомнил генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. В то время был серьезный перекос ответственности в сторону УК, которые перечисляли деньги ресурсникам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Долги в сфере ЖКХ существуют уже много лет, но они не имеют сроков давности, и рано или поздно придется их выплачивать, — напомнил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой прокомментировать ситуацию.

Решение проблем

Для решения проблемы накопления долгов за ЖКУ необходимо упрощать выдачу субсидий на оплату ЖКХ, сказал Александр Якубовский. Сейчас помощь не могут получить должники. Этот запрет следует снять, считает депутат. Также нужно адресно увеличивать список имеющих право на субсидии, полагает он.

Меры поддержки граждан по оплате ЖКУ делятся на компенсации и субсидии. Первые положены, например, инвалидам, ветеранам боевых действий, чернобыльцам и их вдовам. Субсидии же получают семьи, которым финансово сложно оплачивать счета.

— Было бы логично списать все существующие долги и начинать выстраивать работу отрасли с чистого листа, — полагает член Ассоциации адвокатов России Шамиль Султанов. — И отдельно необходимо говорить о повышении реальных доходов граждан, иначе позитивных изменений в этой сфере мы не увидим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом есть долги за ЖКУ, с которыми можно и нужно работать, а есть те, которые вернуть уже невозможно, уверена председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. Граждане все чаще используют личное банкротство, чтобы списать с себя все задолженности по кредитам и ЖКУ, отметила она.

— Для исправления ситуации необходимы комплексные меры поддержки государства в виде разумных сбалансированных законов и контроля за их исполнением, — считает она.

По ее словам, необходимо совершенствовать механизмы предоставления субсидий и развивать досудебные инструменты работы с должниками, а также использовать принудительные меры для злостных неплательщиков — инструменты обращения взыскания на предметы роскоши, инвестиционные счета и цифровые активы. Кроме того, по мнению эксперта, нужно создать законные условия для работы профессиональных взыскателей с долгами за ЖКУ и контролировать их исполнение.

Также, как отметил Валерий Ковалев, важно правильно настроить и саму отрасль ЖКХ. Сейчас управляющие компании довольно сильно «зажаты» регуляторами и не могут зарабатывать деньги дополнительно. Но такая возможность позволила бы частично снизить нагрузку на население.