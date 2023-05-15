На расхожем счету: в РФ упростят получение льгот на оплату ЖКУ

Граждан хотят освободить от бюрократических проволочек при получении субсидий на оплату ЖКУ. Сейчас для этого требуется собирать большой пакет документов. Согласно новым нормам, теперь будет необходимо только одно заявление, всё остальное чиновники сами запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Соответствующие рекомендации в правительство направил профильный комитет Госдумы. Депутаты также предлагают утвердить дополнительные критерии получения субсидии, учитывающие разные жизненные ситуации граждан, в том числе наличие долгов за ЖКУ. Ведь сейчас выплаты приостанавливаются, если получатель льгот не вносил платежи за жилье и коммунальные услуги в течение двух месяцев.

Простые меры

В России хотят значительно упростить выдачу субсидий за ЖКУ. Для этого граждан освободят от бюрократических проволочек при их получении. Сейчас людям приходится собирать большой пакет документов, теперь же будет необходимо одно заявление: всё остальное чиновники сами запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Такие рекомендации в правительство направил профильный комитет Госдумы, с копией документа ознакомились «Известия».

Рекомендации составлены по итогам парламентских слушаний в ГД, которые прошли по результатам общественных обсуждений в 60 регионах.

Также рекомендуется снизить по всей стране максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22 до 15%. Как писали «Известия», сейчас в разных субъектах установлены свои предельные пороги. В 58 регионах — 22%, в 24 — 15–21% и в трех субъектах — менее 15%.

Пока рекомендации в аппарат правительства не поступили, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Редакция также направила запрос в Минтруд.

Минстрой концептуально поддерживает инициативу упрощения порядка получения гражданами субсидий на оплату ЖКУ, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там добавили, что в данный момент проект нормативного правового акта в Минстрой не поступал и не прорабатывался. При получении документа он будет рассмотрен в установленном порядке.

— Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы, — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Сейчас для получения субсидий нужно обращаться в органы соцзащиты населения, МФЦ или другие учреждения — по решению региона. Гражданин должен прийти лично и предоставить в бумажном виде множество разных документов, например, справку о доходах, если они низкие, свидетельства о госрегистрации права собственности, о браке или его расторжении, о рождении детей и так далее.

— Такой порядок оформления субсидий неудобный и необоснованно трудоемкий. Поэтому мы предлагаем оптимизировать пакет документов и оцифровать процесс. Человек сможет заполнить заявление через портал «Госуслуги» или лично прийти в МФЦ, но без похода по инстанциям и «ручного» сбора вороха справок, — сказал первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

Остальные сведения уполномоченный орган должен получать в рамках межведомственного взаимодействия, пояснил он. Все запрашиваемые документы есть у органов власти, добавил депутат.

Также парламентарии рекомендуют направлять выделенные средства напрямую поставщикам услуг, тогда человек будет получать платежку за вычетом оплаченной субсидии, сказал Владимир Кошелев. Сейчас деньги сначала направляются гражданам. Так получится сэкономить миллионы рублей — в настоящее время они оседают в банках в виде комиссии за переводы и платежи.

— Кроме того, на первом этапе считаем необходимым разработать специальный онлайн-калькулятор расчета совокупного дохода семьи и размера субсидии. Чтобы человек сразу вбивал те данные, которые у него есть на руках, и понимал, на что может рассчитывать, — сказал Сергей Пахомов.

Такую информацию нужно размещать на сайтах правительств регионов, добавил он.

Время пришло

Действительно, многие данные о гражданах хранятся на государственных информационных ресурсах и могут быть затребованы органами соцзащиты самостоятельно, сказала эксперт Общественного совета при Минстрое Ольга Селяхова. Например, информация о составе семьи, доходах, владении недвижимостью. Запросы можно сделать через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), они много времени не требуют, добавила эксперт.

— Это работа ГД, сделанная по запросу людей и в их интересах. Ни о каком увеличении сроков выдачи субсидий речи быть не может, мы их жестко ограничим, — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский.

Также депутаты предлагают утвердить дополнительные критерии получения субсидии, учитывающие разные жизненные ситуации граждан, в том числе наличие долгов за ЖКУ, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

— Сейчас выплаты приостанавливаются, если получатель льгот не вносил платежи за жилье и коммунальные услуги в течение двух месяцев, что часто не позволяет помочь семьям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Например, в случаях потери кормильца, — сказал депутат.

Логично было бы приостанавливать выплаты исключительно по решению суда, пояснил он. Механизм предоставления субсидии должен быть максимально простым и удобным для граждан, сохранив при этом заявительный порядок, добавил Сергей Колунов.

В целом субсидии по ЖКХ можно начислять даже полностью в автоматическом режиме, без заявления гражданина, поскольку у государства есть налоговые данные о доходе семьи или о размере пенсии, отметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

— Это полезная инициатива, которая должна оптимизировать процесс предоставления субсидий и сделать его более доступным. Многие потребители всё еще не знают и не понимают порядок их получения, — сказала председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

Мера способна повысить собираемость денежных средств за коммунальные услуги при их переводе напрямую ресурсоснабжающим организациям, это будут стабильные платежи, что для предприятий действительно важно, отметил заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.