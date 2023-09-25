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«Коммунальные сети сильно изношены из-за низкого качества обслуживания»

Аудитор СП Наталья Трунова — об ограничении льготной ипотеки, трехлетнем планировании тарифов ЖКХ и субсидиях на аренду
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Тарифы на коммунальные услуги следует определять на три года вперед — это даст возможность для среднесрочного планирования, заявила в интервью «Известиям» аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Кроме того, следует субсидировать аренду жилья гражданам, чтобы развивать этот рынок, и ограничить покупки однушек по программам льготной ипотеки, чтобы ориентировать людей на приобретение более комфортных квартир, считают в СП. В беседе с «Известиями» Наталья Трунова также оценила темпы строительства нового жилья, риски падения спроса на него и объяснила, почему нужно активнее проводить энергоэффективную модернизацию домов.

«Признаки сложностей со спросом на новостройки заметны»

— Как сейчас идет строительство жилья в России? Будут ли выполнены планы по вводу квадратных метров в этом году, как на отрасли сказываются санкции?

— Темпы ввода многоквартирных домов практически не изменились относительно досанкционного периода. Объем жилья в стадии строительства на 31 декабря 2019 года составлял 107,5 млн кв. м, а на 31 декабря 2022 года — 100,8 млн кв. м.

Безусловно, некоторые опасения вызывает высокий уровень нераспроданности квартир в отдельных городах. Важно помнить, что рынок жилья — это, как правило, локальный рынок, исключение — мировые столицы или туристические центры. Первые признаки сложностей со спросом заметны, но они будут носить именно локальный характер.

Ребенок наблюдает за строительством жилого комплекса в окно
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Как вы оцениваете действующие льготные ипотечные программы? Ранее вы упоминали, что стоит рассмотреть возможность ограничить такие программы для покупки однокомнатных квартир. Насколько это сегодня актуально?

— Необходимо, чтобы все ипотечные программы с господдержкой были направлены на те социальные группы, которые действительно без помощи государства не могут улучшить жилищные условия. Кроме того, государственные стимулирующие программы должны расширять возможности обновления жилого фонда, особенно в малых и средних городах.

Каждая семья должна иметь отдельную квартиру, а каждый член семьи — отдельную комнату. Исходя из этого, студия и однокомнатная квартира — это все-таки больше жилье для одиноких людей.

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В идеале для комфортного проживания двух граждан нужна квартира с двумя комнатами и более. Поэтому ипотечные программы с господдержкой, в том числе льготного ипотечного кредитования, должны ориентироваться на приобретение гражданами более комфортных типологий жилья.

В настоящее же время в структуре строящегося жилья доля однокомнатных квартир составляет 52,8% по количеству квартир и 38,6% по количеству квадратных метров. Поэтому позиция, что необходимо работать не только с количеством, но и с качеством квадратных метров, не изменилась.

Семья во дворе нового дома
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— В России предложили ввести частичное субсидирование аренды жилья для семей, проживающих в официальном браке более трех лет без своего жилья. Как вы оцениваете такие инициативы?

— Счетная палата уже отмечала, что существует необходимость в развитии иных, помимо ипотеки, механизмов улучшения жилищных условий. Сегодня складывается ситуация, когда ипотечное кредитование зачастую оказывается менее доступным для населения.

Закономерный выход — развитие арендного жилья, рынок которого сегодня находится в теневой зоне. Появление субсидируемой аренды как раз позволит начать процесс «обеления» рынка, поскольку подтолкнет собственников заключать узаконенные договоры, чтобы арендаторы могли получать субсидии от государства. В остальном доступное арендное жилье всегда предполагает высокую мобильность и возможность молодым семьям чаще улучшать свои жилищные условия.

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Вместе с тем следует продолжать реализацию мероприятий по выводу найма и аренды из теневой зоны, дать возможность людям развивать некоммерческий жилищный сектор, включая государственно-частное партнерство, жилье и строительство жилья некоммерческими объединениями граждан, а также дать возможность корпорациям и частным компаниям создавать проекты арендного жилья по аналогии с доходными домами прошлого.

Договор аренды квартиры
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

«Оценить эффективность вложений в ЖКХ крайне сложно»

— Как вы оцениваете сегодняшнее состояние отрасли ЖКХ в России?

— В 2022 году мы провели большое мероприятие, посвященное анализу полномочий и расходных обязательств всех органов власти в системе теплоснабжения — это самый благополучный сектор с точки зрения износа сетей, уровня тарифа, наличия квалифицированного управления.

Но при этом сегодня отсутствует агрегированная верифицированная информация о техническом состоянии коммунальной инфраструктуры, основанная на объективных источниках данных. В том числе речь и об автоматизированных средствах контроля и учета. Данные об износе основных фондов отражают только бухгалтерскую информацию об уровне их амортизации, а не фактическое техническое состояние.

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В бюджетной отчетности в настоящее время невозможно вычленить, сколько средств идет на отдельные подвиды коммунального хозяйства. Соответственно, оценить эффективность вложений крайне сложно.

Также реализуемые проекты (в том числе с использованием средств институтов развития) направлены на эффективность реализации конкретного объекта, а не системы в целом.

Ремонт теплотрассы
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— В Счетной палате высказывали мнение, что тарифы на коммунальные услуги следует определять на три года вперед. Почему? Двигается ли государство в этом направлении?

— К этому необходимо стремиться, так как это определяет возможность хотя бы для среднесрочного планирования даже сложных текущих ремонтов. У нас большой износ в коммунальном секторе, потому что очень низкое качество обслуживания сети. И не только потому, что низкий тариф. Но еще и потому, что очень сложно планировать в таких условиях.

В постановлении правительства «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» указано, что предельные индексы и индексы по регионам устанавливаются на срок не менее чем три года с разбивкой по годам. Но фактическая корректировка индексов происходит ежегодно.

Квитанция на оплату коммунальных услуг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Большинство граждан не знают об энергоэффективности своего жилья»

— Счетная палата признала госполитику по повышению энергоэффективности жилого фонда недостаточно эффективной. Почему? Какие меры необходимы для улучшения ситуации?

— Наш анализ показал, что две трети многоквартирных домов (МКД), в которых наши граждане будут жить в 2060 году, уже построены. На здания, возведенные до 2000 года, будет приходиться 28% площади МКД. На дома, построенные в 2001–2022 годах, — 36% площади жилищного фонда.

Но выделенные в 2017–2022 годах средства федерального бюджета на финансовую поддержку проведения энергоэффективного капремонта — 410,6 млн рублей — позволили провести работы только на 343 многоквартирных домах (0,02% от их общего числа).

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Сегодня этот механизм финансовой поддержки энергоэффективного капремонта не реализуется из-за отсутствия финансирования. А альтернативные механизмы, стимулирующие собственников жилья и управляющие организации к энергоэффективной модернизации, не созданы.

Действующие механизмы господдержки строительства многоквартирных домов (например, комплексное развитие территорий, расселение аварийного жилья) также не предусматривают требования по возведению жилья наивысших классов энергоэффективности.

Сотрудник проводит работы по замене счетчиков учета электроэнергии в одном из жилых домов
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Какой экономии на ЖКХ можно добиться в энергоэффективных домах?

— Дома, прошедшие такой капремонт, практически достигают базового уровня энергоэффективности и в среднем потребляют энергии на 10% меньше не прошедших ремонт объектов. Результаты оценки обследованных в ходе мероприятия МКД в различных климатических зонах (Ставрополь, Самара, Пермь, Якутск и Сургут) показывают, что потенциал экономии энергии может достигать 58%.

Однако большинство наших граждан ничего не знают об энергоэффективности своего жилья и не могут назвать класс его энергоэффективности. Это подтверждается данными социологического опроса, проведенного в 2022 году ВЦИОМ совместно с ДОМ.РФ.

Одна из основных причин этого — недостаточный объем открытой и доступной широкому кругу лиц информации о реальном потреблении энергии, энергоэффективности и, главное, об эффектах от реализации проектов по экономии энергии в МКД. Это существенно снижает уровень доверия к программам энергосбережения и повышения энергоэффективности жилья в первую очередь со стороны жителей, заинтересованных органов власти на всех уровнях и инвесторов.

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9 сентября правительство утвердило новую комплексную госпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Оценка правительства подтверждает наши выводы, а также своевременность и востребованность наших рекомендаций.

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