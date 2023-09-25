«Коммунальные сети сильно изношены из-за низкого качества обслуживания»

Тарифы на коммунальные услуги следует определять на три года вперед — это даст возможность для среднесрочного планирования, заявила в интервью «Известиям» аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Кроме того, следует субсидировать аренду жилья гражданам, чтобы развивать этот рынок, и ограничить покупки однушек по программам льготной ипотеки, чтобы ориентировать людей на приобретение более комфортных квартир, считают в СП. В беседе с «Известиями» Наталья Трунова также оценила темпы строительства нового жилья, риски падения спроса на него и объяснила, почему нужно активнее проводить энергоэффективную модернизацию домов.

«Признаки сложностей со спросом на новостройки заметны»

— Как сейчас идет строительство жилья в России? Будут ли выполнены планы по вводу квадратных метров в этом году, как на отрасли сказываются санкции?

— Темпы ввода многоквартирных домов практически не изменились относительно досанкционного периода. Объем жилья в стадии строительства на 31 декабря 2019 года составлял 107,5 млн кв. м, а на 31 декабря 2022 года — 100,8 млн кв. м.

Безусловно, некоторые опасения вызывает высокий уровень нераспроданности квартир в отдельных городах. Важно помнить, что рынок жилья — это, как правило, локальный рынок , исключение — мировые столицы или туристические центры. Первые признаки сложностей со спросом заметны, но они будут носить именно локальный характер.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Как вы оцениваете действующие льготные ипотечные программы? Ранее вы упоминали, что стоит рассмотреть возможность ограничить такие программы для покупки однокомнатных квартир. Насколько это сегодня актуально?

— Необходимо, чтобы все ипотечные программы с господдержкой были направлены на те социальные группы, которые действительно без помощи государства не могут улучшить жилищные условия. Кроме того, государственные стимулирующие программы должны расширять возможности обновления жилого фонда, особенно в малых и средних городах.

Каждая семья должна иметь отдельную квартиру, а каждый член семьи — отдельную комнату. Исходя из этого, студия и однокомнатная квартира — это все-таки больше жилье для одиноких людей.

В идеале для комфортного проживания двух граждан нужна квартира с двумя комнатами и более. Поэтому ипотечные программы с господдержкой, в том числе льготного ипотечного кредитования, должны ориентироваться на приобретение гражданами более комфортных типологий жилья.

В настоящее же время в структуре строящегося жилья доля однокомнатных квартир составляет 52,8% по количеству квартир и 38,6% по количеству квадратных метров. Поэтому позиция, что необходимо работать не только с количеством, но и с качеством квадратных метров, не изменилась.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— В России предложили ввести частичное субсидирование аренды жилья для семей, проживающих в официальном браке более трех лет без своего жилья. Как вы оцениваете такие инициативы?

— Счетная палата уже отмечала, что существует необходимость в развитии иных, помимо ипотеки, механизмов улучшения жилищных условий. Сегодня складывается ситуация, когда ипотечное кредитование зачастую оказывается менее доступным для населения.

Закономерный выход — развитие арендного жилья, рынок которого сегодня находится в теневой зоне. Появление субсидируемой аренды как раз позволит начать процесс «обеления» рынка, поскольку подтолкнет собственников заключать узаконенные договоры, чтобы арендаторы могли получать субсидии от государства. В остальном доступное арендное жилье всегда предполагает высокую мобильность и возможность молодым семьям чаще улучшать свои жилищные условия.

Вместе с тем следует продолжать реализацию мероприятий по выводу найма и аренды из теневой зоны, дать возможность людям развивать некоммерческий жилищный сектор, включая государственно-частное партнерство, жилье и строительство жилья некоммерческими объединениями граждан, а также дать возможность корпорациям и частным компаниям создавать проекты арендного жилья по аналогии с доходными домами прошлого.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

«Оценить эффективность вложений в ЖКХ крайне сложно»

— Как вы оцениваете сегодняшнее состояние отрасли ЖКХ в России?

— В 2022 году мы провели большое мероприятие, посвященное анализу полномочий и расходных обязательств всех органов власти в системе теплоснабжения — это самый благополучный сектор с точки зрения износа сетей, уровня тарифа, наличия квалифицированного управления.

Но при этом сегодня отсутствует агрегированная верифицированная информация о техническом состоянии коммунальной инфраструктуры, основанная на объективных источниках данных. В том числе речь и об автоматизированных средствах контроля и учета. Данные об износе основных фондов отражают только бухгалтерскую информацию об уровне их амортизации, а не фактическое техническое состояние.

В бюджетной отчетности в настоящее время невозможно вычленить, сколько средств идет на отдельные подвиды коммунального хозяйства. Соответственно, оценить эффективность вложений крайне сложно.

Также реализуемые проекты (в том числе с использованием средств институтов развития) направлены на эффективность реализации конкретного объекта, а не системы в целом.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— В Счетной палате высказывали мнение, что тарифы на коммунальные услуги следует определять на три года вперед. Почему? Двигается ли государство в этом направлении?

— К этому необходимо стремиться, так как это определяет возможность хотя бы для среднесрочного планирования даже сложных текущих ремонтов. У нас большой износ в коммунальном секторе, потому что очень низкое качество обслуживания сети. И не только потому, что низкий тариф. Но еще и потому, что очень сложно планировать в таких условиях.

В постановлении правительства «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» указано, что предельные индексы и индексы по регионам устанавливаются на срок не менее чем три года с разбивкой по годам. Но фактическая корректировка индексов происходит ежегодно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Большинство граждан не знают об энергоэффективности своего жилья»

— Счетная палата признала госполитику по повышению энергоэффективности жилого фонда недостаточно эффективной. Почему? Какие меры необходимы для улучшения ситуации?

— Наш анализ показал, что две трети многоквартирных домов (МКД), в которых наши граждане будут жить в 2060 году, уже построены. На здания, возведенные до 2000 года, будет приходиться 28% площади МКД. На дома, построенные в 2001–2022 годах, — 36% площади жилищного фонда.

Но выделенные в 2017–2022 годах средства федерального бюджета на финансовую поддержку проведения энергоэффективного капремонта — 410,6 млн рублей — позволили провести работы только на 343 многоквартирных домах (0,02% от их общего числа).

Сегодня этот механизм финансовой поддержки энергоэффективного капремонта не реализуется из-за отсутствия финансирования. А альтернативные механизмы, стимулирующие собственников жилья и управляющие организации к энергоэффективной модернизации, не созданы.

Действующие механизмы господдержки строительства многоквартирных домов (например, комплексное развитие территорий, расселение аварийного жилья) также не предусматривают требования по возведению жилья наивысших классов энергоэффективности.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Какой экономии на ЖКХ можно добиться в энергоэффективных домах?

— Дома, прошедшие такой капремонт, практически достигают базового уровня энергоэффективности и в среднем потребляют энергии на 10% меньше не прошедших ремонт объектов. Результаты оценки обследованных в ходе мероприятия МКД в различных климатических зонах (Ставрополь, Самара, Пермь, Якутск и Сургут) показывают, что потенциал экономии энергии может достигать 58%.

Однако большинство наших граждан ничего не знают об энергоэффективности своего жилья и не могут назвать класс его энергоэффективности. Это подтверждается данными социологического опроса, проведенного в 2022 году ВЦИОМ совместно с ДОМ.РФ.

Одна из основных причин этого — недостаточный объем открытой и доступной широкому кругу лиц информации о реальном потреблении энергии, энергоэффективности и, главное, об эффектах от реализации проектов по экономии энергии в МКД. Это существенно снижает уровень доверия к программам энергосбережения и повышения энергоэффективности жилья в первую очередь со стороны жителей, заинтересованных органов власти на всех уровнях и инвесторов.