Брачные перспективы: семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

Семейные пары любого возраста, прожившие в официальном браке более трех лет, должны получать субсидию на аренду жилья — до 30%. Такое предложение направили в правительство крупные риелторские компании, идею поддерживают в «Народном фронте», выяснили «Известия». Компенсировать расходы предлагается за счет возврата ранее выплаченного подоходного налога или сокращения ставки для таких семей на время съема жилья. Мера может спровоцировать рост цен на арендные квартиры, но, с другой стороны, этот рынок выйдет из тени , говорят эксперты.

По семейным обстоятельствам

В правительство поступило предложение субсидировать аренду жилья до 30% для пар любого возраста, проживших в официальном браке более трех лет. С инициативой (письмо есть в распоряжении «Известий») выступила федеральная компания «Этажи». Частично компенсировать расходы на съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья, говорится в обращении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Следует «устанавливать дифференцированный подход к субсидированию арендных ставок — с учетом совокупного дохода семьи и ее состава» и «увеличивать размер субсидирования при появлении детей», следует из письма.

Обращение поступило в аппарат правительства РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Редакция также направила запрос в Минстрой с просьбой оценить инициативу.

— Налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар — это прежде всего мера стимулирования рождаемости , — сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. — Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей , для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы.

Кроме того, уменьшение расходов на аренду квартиры позволит быстрее накопить на ипотеку и поддержит спрос на строительство нового жилья , считает эксперт. Уменьшение налоговой ставки для арендаторов в будущем приведет к увеличению поступлений в бюджет за счет выплат застройщиков, полагает Павел Склянчук.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Это положительная инициатива, которая поможет людям улучшить жилищные условия, а также сделать арендный рынок более прозрачным, считает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Мера будет способствовать и уходу от серых заработных плат, отметила заместитель директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова.

— Учитывая временной ценз в три года, эта инициатива поддерживает в первую очередь сложившиеся семейные пары , — добавила управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. — Опосредованно мера может поддержать институт брака.

По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, инициатива должна носить более адресный характер — субсидировать аренду жилья стоит только парам с невысокими доходами.

Влияние на рынок

Мера также окажет положительное влияние на рынок новостроек, увеличив спрос на первичное жилье массового сегмента, считает заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

— Компенсация аренды даже может стать решающим фактором в пользу приобретения новой квартиры, в том числе и в психологическом плане, — пояснила она. — Это потенциальная возможность быстрее накопить на первоначальный взнос и выйти на сделку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По ее словам, субсидирование позволит и сэкономить на ипотечных платежах. Спрос в массовом сегменте недвижимости может дополнительно вырасти от 5 до 10% в зависимости от региона, объема предложения первичного жилья, прозрачности вторичного рынка и ряда других факторов, спрогнозировала Элина Ханнанова.

Но из-за роста спроса на арендное жилье могут вырасти цены на него , отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

— Вполне возможен рост ставок в первую очередь для семейных арендаторов, — согласна Ирина Доброхотова. — Также не исключено, что собственники будут отдавать предпочтение именно таким квартиросъемщикам.

Размер повышения арендных ставок будет зависеть от количества предложений на рынке и спроса на него — ориентировочно около 10% , полагает основатель и владелец группы «Родина» Владимир Щекин.

С другой стороны, мера вынудит выйти из тени арендодателей — заплатить налоги за сдачу жилья, отметил Павел Склянчук. В итоге бюджет получит дополнительные доходы . Этого же эффекта ожидает Минстрой от обеления рынка аренды жилья, добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В 2021 году сообщалось, что ведомство разрабатывает законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) учета договоров аренды. Но в 2022-м работу над проектом приостановили. Как заявлял замглавы Минстроя Никита Стасишин в интервью «Известиям», в 2023 году министерство должно продолжить обсуждение ГИС «внутри правительства и с экспертами».

По мнению Дарьи Хлыстовой, для сдерживания роста ставок аренды можно ввести субсидирование при долгосрочных договорах аренды с фиксированной арендной ставкой и ограничения по стоимости для каждого отдельно взятого субъекта.