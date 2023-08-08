 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
CNN сообщил об одобрении США отправки на Украину первой партии танков Abrams
Мир
Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей из-за зернового коридора
Мир
Беспилотники возглавляемой США коалиции опасно сблизились с Су-35 РФ в Сирии
Общество
В «Москвариуме» на ВДНХ родился дельфиненок Локи
Мир
Дочь первого президента Алжира призвала к созданию ассоциации стран Африки
Мир
Захарова уличила Госдеп США во вранье по отказу РФ от диалога с Киевом
Мир
NYT сообщила о жалобах ВСУ на слабую подготовку НАТО и неподходящую технику
Экономика
Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня
Мир
Режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Фридкин умер в возрасте 87 лет
Происшествия
Поселок в Горловке частично обесточен из-за обстрела ВСУ
Общество
Кравцов рассказал о роли новых учебников истории в борьбе с фейками
Спорт
Футболист Неймар летом намерен уйти из ПСЖ
Мир
В Одесской области для отдыхающих откроют морские пляжи
/

Брачные перспективы: семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

Скажется ли это на стоимости съемных квартир
Фото: Getty Images/miniseries
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семейные пары любого возраста, прожившие в официальном браке более трех лет, должны получать субсидию на аренду жилья — до 30%. Такое предложение направили в правительство крупные риелторские компании, идею поддерживают в «Народном фронте», выяснили «Известия». Компенсировать расходы предлагается за счет возврата ранее выплаченного подоходного налога или сокращения ставки для таких семей на время съема жилья. Мера может спровоцировать рост цен на арендные квартиры, но, с другой стороны, этот рынок выйдет из тени, говорят эксперты.

По семейным обстоятельствам

В правительство поступило предложение субсидировать аренду жилья до 30% для пар любого возраста, проживших в официальном браке более трех лет. С инициативой (письмо есть в распоряжении «Известий») выступила федеральная компания «Этажи». Частично компенсировать расходы на съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья, говорится в обращении.

Женщина с коляской
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Следует «устанавливать дифференцированный подход к субсидированию арендных ставок — с учетом совокупного дохода семьи и ее состава» и «увеличивать размер субсидирования при появлении детей», следует из письма.

И целой программы мало: лишь для четверти молодых семей есть субсидии на жилье
В ближайшие годы из 144,5 тыс. желающих поддержку получат только 32,8 тыс. заявителей

Обращение поступило в аппарат правительства РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Редакция также направила запрос в Минстрой с просьбой оценить инициативу.

— Налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар — это прежде всего мера стимулирования рождаемости, — сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. — Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы.

Кроме того, уменьшение расходов на аренду квартиры позволит быстрее накопить на ипотеку и поддержит спрос на строительство нового жилья, считает эксперт. Уменьшение налоговой ставки для арендаторов в будущем приведет к увеличению поступлений в бюджет за счет выплат застройщиков, полагает Павел Склянчук.

Ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Это положительная инициатива, которая поможет людям улучшить жилищные условия, а также сделать арендный рынок более прозрачным, считает управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. Мера будет способствовать и уходу от серых заработных плат, отметила заместитель директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова.

— Учитывая временной ценз в три года, эта инициатива поддерживает в первую очередь сложившиеся семейные пары, — добавила управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. — Опосредованно мера может поддержать институт брака.

По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, инициатива должна носить более адресный характер — субсидировать аренду жилья стоит только парам с невысокими доходами.

Живешь, молодежь: людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Главное условие — параллельно надо будет копить на первый взнос по ипотеке

Влияние на рынок

Мера также окажет положительное влияние на рынок новостроек, увеличив спрос на первичное жилье массового сегмента, считает заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

— Компенсация аренды даже может стать решающим фактором в пользу приобретения новой квартиры, в том числе и в психологическом плане, — пояснила она. — Это потенциальная возможность быстрее накопить на первоначальный взнос и выйти на сделку.

Ключи от квартиры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По ее словам, субсидирование позволит и сэкономить на ипотечных платежах. Спрос в массовом сегменте недвижимости может дополнительно вырасти от 5 до 10% в зависимости от региона, объема предложения первичного жилья, прозрачности вторичного рынка и ряда других факторов, спрогнозировала Элина Ханнанова.

Но из-за роста спроса на арендное жилье могут вырасти цены на него, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

— Вполне возможен рост ставок в первую очередь для семейных арендаторов, — согласна Ирина Доброхотова. — Также не исключено, что собственники будут отдавать предпочтение именно таким квартиросъемщикам.

Зачатки разные: в России меняют подход к поддержке рождаемости
Демографические проблемы будут решать с учетом региональных различий

Размер повышения арендных ставок будет зависеть от количества предложений на рынке и спроса на него — ориентировочно около 10%, полагает основатель и владелец группы «Родина» Владимир Щекин.

С другой стороны, мера вынудит выйти из тени арендодателей — заплатить налоги за сдачу жилья, отметил Павел Склянчук. В итоге бюджет получит дополнительные доходы. Этого же эффекта ожидает Минстрой от обеления рынка аренды жилья, добавил эксперт.

Аренда жилья
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В 2021 году сообщалось, что ведомство разрабатывает законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) учета договоров аренды. Но в 2022-м работу над проектом приостановили. Как заявлял замглавы Минстроя Никита Стасишин в интервью «Известиям», в 2023 году министерство должно продолжить обсуждение ГИС «внутри правительства и с экспертами».

«Льготную ипотеку стоит продлить»
Замглавы Минстроя Никита Стасишин — о рекордном вводе нового жилья, обелении рынка аренды и законопроекте о меблировке квартир

По мнению Дарьи Хлыстовой, для сдерживания роста ставок аренды можно ввести субсидирование при долгосрочных договорах аренды с фиксированной арендной ставкой и ограничения по стоимости для каждого отдельно взятого субъекта.

Также есть риск появления фиктивных договоров аренды, полагает Сергей Колунов. Например, арендодатель может войти в сговор с арендатором — сдавая квартиру за 50 тыс. рублей, в договоре прописать 100 тыс., а субсидию от фиктивной суммы поделить, полагает депутат. Поэтому необходимо четко предусмотреть все риски и нивелировать их, подчеркнул он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир