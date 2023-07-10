И целой программы мало: лишь для четверти молодых семей есть субсидии на жилье

Число молодых семей, претендующих на субсидии от государства для оплаты части жилья, превышает 144,5 тыс., однако с 2023 по 2025 год льготу получат лишь 32,8 тыс. из них. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. Причем из предусмотренных программой 4,5 млрд рублей на этот год уже использовано 87%, подсчитали в Счетной палате. Ведомства обращали внимание правительства на необходимость ликвидации очередей. Какие меры поддержки могут закрыть создавшиеся потребности россиян и что делать тем, кто выбыл из очереди, — в материале «Известий».

Жилищный запрос

В России полные семьи до 35 лет или же один родитель с детьми могут рассчитывать на субсидию от государства при покупке жилья. До 2025 года правительство реализует программу «Молодая семья»: по ней россияне могут частично компенсировать свои затраты. Однако сейчас в стране возникли большие очереди на получение этой льготы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным Минстроя, в 2022 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья предоставлены 14 291 семье. В период с 2023 по 2025 год еще 32 850 молодых семей улучшат свои жилищные условия в рамках программы. При этом на 1 января 2023 года общее число претендующих на эту помощь достигло 144,5 тыс. семей, добавили в министерстве.

Ежегодно из федерального бюджета на эту программу кабмин выделяет 4,5 млрд рублей. Аналогичные объемы затрат запланированы на 2023–2025 годы, добавили в Счетной палате. По данным контрольного ведомства, по состоянию на 1 июля 2023 года из предусмотренных 4,5 млрд рублей уже использовано 3,9 млрд рублей, или 87%. Сокращение сроков реализации программы не планируется, уточнили, в свою очередь, в Минстрое.

— Сегодня мы говорим о необходимости повышения эффективности работы программы по жилью. «Молодая семья» — это программа, которая, к сожалению, недофинансирована. Сейчас после того, как семье исполняется 35 лет, она просто выбывает из очереди, независимо от того, получила она должную поддержку или нет. Вот таких профанаций на сегодняшний день быть не должно, — сказала «Известиям» вице-спикер Госдумы, глава рабочей группы ГД по сохранению традиционных ценностей Анна Кузнецова.

«Известия» направили запрос в Минфин и правительство РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Справка «Известий» В Минстрое напомнили, что социальная выплата на приобретение жилья предоставляется молодым семьям в размере не менее 30% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% расчетной (средней) стоимости жилья — для молодых семей, имеющих одного ребенка или более. Для получения выплаты молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, возраст родителей (либо одного родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет, семья должна иметь достаточный доход для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты. Ранее в ГД пояснили, что в программе «Молодая семья» могут участвовать молодые семьи, не имеющие своего жилья или проживающие на жилплощади родителей, если на каждого человека приходится меньше учетной нормы.

Пути решения

Несмотря на то что Счетная палата фиксирует существующую проблему, очереди на получение субсидии постепенно сокращаются: в 2020 году по сравнению с 2018-м общая численность очередников уменьшилась на 12,8%. Если общая численность молодых семей, которые должны были получить выплату, в 2018 году составляла 226,2 тыс., в 2019 году — 206,9 тыс., то в 2020-м — 197,2 тыс. семей. Всего с 2018 по 2020 год свои жилищные условия улучшили 45,7 тыс. молодых семей.

— На снижение показателя общего числа очередников в том числе оказали влияние такие факторы, как самостоятельное улучшение жилищных условий и достижение ими предельного возраста. Всего по указанным причинам за 2018–2020 годы исключено из участия в мероприятии 84,4 тыс. семей, — отметили в Счетной палате.

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Контрольное ведомство ранее обращало внимание правительства на существующую проблему и даже давало рекомендацию по ее решению.

— Рекомендация напрямую не связана с увеличением финансирования мероприятия на очередной финансовый год, а направлена на возможность планировать расходы с учетом накопленной очередности для возможности ее ликвидации, — сообщили в Счетной палате. — Данная рекомендация правительством учтена.

Проблема больших очередей на получение льготной поддержки остается приоритетной на фоне снижения суммарного коэффициента рождаемости, поэтому правительство и федеральные органы государственной власти должны заниматься ее решением, считают общественники.

— Фактически весь период реализации этой программы очередь растягивалась и растягивалась на годы вперед. Более того, многие семьи успевали выйти из предельного по программе возраста — 35 лет. Понимаем, что ситуация дефицита финансовых ресурсов создает жилищные проблемы для различных социальных групп, и этот запрос для них только нарастает, — сказал «Известиям» глава комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

При этом он обратил внимание на аналогичную программу: Минстрой совместно с ДОМ.РФ готовится запустить программу субсидированной аренды жилья для молодых семей до 35 лет. Механизм будет использоваться при условии параллельного накопления на первоначальный взнос по ипотеке. «Можно было бы предложить молодым людям, которые стоят в очереди на программу «Молодая семья», использовать этот механизм, для того чтобы решить проблему с жильем», — считает Сергей Рыбальченко.