Всем в семью: Путин призвал повышать доступность льготной ипотеки

Правительство должно ускорить работу по определению на федеральном уровне единого статуса многодетной семьи в России, заявил Владимир Путин 1 июня на встрече с награжденными орденом «Родительская слава». Во время неформального общения по видеосвязи президент рассказал, сколько времени находит на сон и верит ли в Деда Мороза . Всех собравшихся глава государства пригласил в Москву, чтобы посетить Кремль. В этот же день президент обратился к участникам фестиваля «Движение первых» .

Сон и вера в Деда Мороза

В День защиты детей президент по видеосвязи пообщался с награжденными орденом «Родительская слава» семьями из восьми регионов . Их вручают тем, кто воспитывает или воспитал семерых и более детей.

Многодетные семьи Владимир Путин назвал олицетворением «абсолютных и безусловных» ценностей россиян , несмотря на попытки некоторых их оспорить. При этом он призвал кабмин ускорить работу по поддержке граждан с детьми.

«В регионах до сих пор сохраняются разные подходы к тому, какие именно семьи считать многодетными . Это такой практический, казалось бы, бытовой вопрос, но тем не менее он имеет большое значение на практике, в жизни, — сказал президент. — Я уже поручал правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне и прошу своих коллег ускорить эту работу» .

Президент РФ Владимир Путин Фото: Официальный сайт президента РФ

Глава государства призвал сосредоточиться и на других мерах поддержки.

« Надо активнее использовать гибкие формы занятости для родителей, воспитывающих маленьких детей, повышать доступность, в том числе для многодетных семей, льготной ипотеки , а для молодых, скажем, студенческих семей создавать такие условия, при которых им будет легче совмещать учебу с заботой о ребенке», — сказал Владимир Путин.

Во время неформального общения, которое продолжалось около часа, Владимиру Путину задавали по большей части личные вопросы. Один из участников встречи из Архангельской области спросил, спит ли вообще глава государства , а также попросил рассказать о распорядке дня. «Конечно, как и все люди, сплю», — сказал президент, уточнив, что отдыхает обычно около шести часов. Также он рассказал, что старается не забрасывать спорт. Это, по его словам, помогает в работе. Что же касается графика, то его Владимир Путин назвал «достаточно однообразным».

Ребенок из этой же семьи уточнил, верит ли Владимир Путин в Деда Мороза . Президент ответил, что, конечно, он существует, и даже назвал его главнее себя.

Другой мальчик из Красногорска прочитал главе государства стих о дзюдо . В ответ он заметил, что в литературном творчестве подросток уже выполнил «Хаджиме» (команда в дзюдо, которая означает «Начинайте»). «Могу только сказать «Ёши». Продолжай в таком же духе», — сказал Владимир Путин.

Участники встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» Фото: Официальный сайт президента РФ

Женщина из Адыгеи рассказала, что ее дети очень обрадовались, когда узнали, что поедут в Кремль на награждение. Они даже стали распределять обязанности: кто будет пожимать руку президенту, а на кого возложат роль фотографа. В ответ глава государства пообещал организовать для всех желающих поездку в Москву и пригласил в Кремль . Впрочем, он заметил, что вряд ли сможет вписать встречу в свой график, но пообещал, что визит будет интересным.

Семья из Карачаево-Черкесской Республики, наоборот, пригласила президента к себе в гости на чай . Владимир Путин поинтересовался, чем его будут угощать. Глава семейства рассказал, что у них есть сыр и сметана, которые они делают сами.

Новые меры поддержки

Сейчас в России проживает около 2,3 млн многодетных семей, их число должно вырасти до 10 млн , подчеркнул в беседе с «Известиями» директор проектов АСИ, заместитель председателя — руководитель рабочей группы по демографии комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Григорий Сайфуллин.

— Для этого важно фокусировать внимание на поддержку и защиту самой семьи. Разграничивать демографические, компенсационные и социальные меры, поддерживать брак , — сказал он.

Григорий Сайфуллин согласился с тем, что необходимо установить на федеральном уровне статус многодетной семьи, потому что сейчас при переезде в другой регион у них теряются некоторые льготы . Помимо этого в целом по стране меры поддержки семей ограничиваются на третьем ребенке, кроме отдельных субъектов, например Камчатки и Мордовии, где уровень помощи возрастает с каждым новорожденным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Мы предлагаем установить прогрессивный материнский капитал повсеместно и развивать госпрограмму по улучшению жилищных условий молодых семей . Все эти инициативы основаны на успешном опыте отдельных регионов — в прошлом году по поручению президента мы провели анализ лучших таких практик. АСИ уже направила предложения президенту, — сказал он.

Поддержка семей с детьми и многодетных семей сегодня должна иметь в первую очередь околоматериальный характер, сказал «Известиям» член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

— Так, по данным статистики Минтруда РФ, именно семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств . К примеру, существует список социально значимых товаров народного потребления, в основном в него входят продукты питания. Было бы неплохо расширить его на другие социально значимые товары, такие как детское питание и одежда, подгузники и тому подобное, лекарственные препараты для детей, — заявил он.

Кроме того, Владимир Прохоров поддержал инициативу о введении единой даты выплаты маткапитала во всех регионах . Семьям, оформившим такую меру поддержки, деньги будут приходить пятого числа каждого месяца, но начисление произведут за прошедший, а не текущий период.

Самое ценное

В этот же день президент выступил с видеообращением к участникам фестиваля «Движение первых» . Как заявил глава государства, они морально поддерживают бойцов в зоне спецоперации — уже отправлено более 1,5 млн писем и военные хранят их как самое ценное . Кроме того, президент подчеркнул, что фестиваль растет и развивается, поэтому сейчас охватывает всю страну.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

«Сегодня главные площадки фестиваля открыты в 12 крупных городах — от наших западных границ до Сахалина. Уверен, что фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником, поможет вам обрести новых друзей, получить полезные, нужные знания, включиться в интересные творческие проекты «Движения первых», в том числе во время начинающихся летних каникул», — сказал Владимир Путин.

Для образования, обучения и развития молодежи в России круглый год работают различные лагеря, в том числе «Машук», «Сенеж» и «Таврида» . Кроме того, «Движение первых» запускает дополнительные региональные программы , которые помогают активным россиянам реализовать свой потенциал.

Кроме того, 1 июня Владимир Путин приехал в детский реабилитационный центр в Подольске. Его строительство началось в 2018-м, а открытие состоялось в январе этого года. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в центре — 200 коек. Кроме того, по словам министра, в комплексе есть мощный диагностический центр, блоки физиотерапии и физической реабилитации.