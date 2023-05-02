В зоне доступа: Путин запустил первый трамвайный маршрут в Мариуполе

Международные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма, заявил Владимир Путин 2 мая на совещании с членами правительства. При этом он напомнил, что спорт должен быть связующим звеном между народами и странами — «тем более в условиях каких-то конфликтов» . На встрече также обсуждалось восстановление жилья после пожаров в регионах и развитие туризма. В этот же день президент поучаствовал в запуске трамвайного движения в Мариуполе — 2 мая было введено в строй более 10 км путей . По словам главы государства, это лишь начало, поскольку в общей сложности в городе около 100 км трамвайных маршрутов.

Восстановление домов

На совещании с правительством, которое президент проводил из Петербурга, особое внимание было уделено пожару, охватившему уральский поселок Сосьва 25 апреля . По предварительным данным, загорелись опилки, огонь от которых распространился на постройки. В результате сгорели более 100 домов . Также была уничтожена тюремная больница, находившаяся в поселке. Погибли два человека, а без жилья остались около 600 . По факту пожара возбуждены уголовные дела, двое задержаны.

На совещании губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что, по предварительным данным, на восстановление жилья в Сосьве необходимо 960 млн рублей . При этом он уточнил, что в целом стоимость восстановления домов и инфраструктуры в населенных пунктах Свердловской области, которые ранее пострадали при пожарах, составит около 2 млрд рублей.

Восстановить пострадавшее от пожара жилье в Сосьве президент поручил до начала отопительного сезона . По оценкам Владимира Путина, все возможности для этого есть . Также он призвал восстановить сгоревшее лечебно-исправительное учреждение в поселке и представить к наградам его сотрудников за спасение людей.

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Жабриков

В целом МЧС ожидает ухудшения пожарной обстановки на территории пяти федеральных округов , заявил глава ведомства Александр Куренков. Это касается Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и юга. По данным руководителя МЧС, пожароопасный сезон действует уже на территории 78 субъектов. Президент призвал не затягивать с подсчетом сумм, необходимых для оказания помощи пострадавшим в регионах.

Для восстановления разрушенного или сгоревшего в результате ЧС жилья требуется активнее развивать рынок пиломатериалов, рассказали «Известиям» в пресс-службе Рослесинфорга. В частности, в организации считают, что властям следует компенсировать часть затрат на транспортировку продукции, а также в целом субсидировать отрасль.

Спортивные проблемы

Во время встречи также обсуждалась спортивная тематика. Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) рекомендовали спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям исключительно в нейтральном статус е. Причем спортсмены не должны быть связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Что касается решения об участии россиян в летней Олимпиаде 2024 года в Париже, то оно будет принято не ранее 26 июля 2023-го, уточнил глава Минспорта Олег Матыцин. В случае допуска и с учетом успешного прохождения отбора, по его словам, на играх выступят около 180 спортсменов.

Спорт должен оставаться связующим звеном между народами и странами, «тем более в условиях каких-то конфликтов» , заметил Владимир Путин. Сейчас, по его мнению, высшие международные соревнования излишне коммерциализированы. Это приводит к коррупции и влиянию политики на спорт. Президент выразил надежду, что по мере укрепления многополярности ситуация будет улучшаться.

Президент РФ Владимир Путин Фото: Официальный сайт президента РФ

— Спортсмены наши принимают участие в международных спортивных соревнованиях и планируют принимать участие в различных международных соревнованиях. Сейчас не буду говорить о том, что и как делают по этому поводу международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Ну бог с ними, они только наносят ущерб этим международному олимпийскому движению , — заявил Владимир Путин.

В сложившейся ситуации Олег Матыцин призвал усиливать спортивное сотрудничество в дружественных объединениях — например, по линии СНГ и ШОС. В частности, он предложил организовать на территории России в следующем году Игры БРИКС.

На встрече также поднималась тема развития туризма . Пассажиропоток авиакомпаний с начала года по конец апреля достиг 25,9 млн, сообщил первый заместитель министра транспорта Андрей Костюк. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что число постояльцев российских отелей увеличилось в I квартале на 20%. Это, по его мнению, свидетельствует о продолжающемся росте внутреннего туризма.

Символ возрождения жизни

Перед совещанием Владимир Путин успел дистанционно подключиться к мероприятию, устроенному по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе . Вместе с президентом в церемонии принимал участие и губернатор Петербурга Александр Беглов. Это неслучайно, поскольку Северная столица и Мариуполь — города-побратимы.

В Мариуполе в этот момент были вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев, врио главы ДНР Денис Пушилин и ветераны Великой Отечественной войны. По видеосвязи Валерий Пикалев попросил главу государства дать старт движению. «Я не просто разрешаю, я прошу вас об этом», — ответил Владимир Путин. При этом он назвал звук трамвая одним из символов возрождения мирной жизни в Мариуполе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

2 мая было введено в строй более 10 км путей — это, по словам президента, малая толика, ведь всего в городе около 100 км трамвайных маршрутов . Однако он заверил, что это только начало работы и власти продолжат восстановление транспортной системы Мариуполя.

На мероприятии Александр Беглов также обратил внимание на поддержку местных жителей, особенно детей.

— За прошлый год, за каникулы у нас отдохнуло 1,8 тыс. школьников. По вашему приглашению они посетили наш знаменитый праздник выпускников «Алые паруса». В этом году мы планируем пригласить 2,5 тыс. мариупольцев, и тоже пригласим их по вашему приглашению на «Алые паруса», — рассказал губернатор Петербурга.

Впрочем, на встрече президент в целом уделил внимание развитию новых регионов. Он выразил уверенность, что «всю социалку и экономическую жизнь» получится возродить . Денис Пушилин отчитался о достижениях по восстановлению инфраструктуры. По его словам, к концу июня жители ДНР смогут получать воду по новому водоводу ежедневно, однако пока по часам . Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь рассказал о подключении к отоплению всех объектов Мариуполя «по полноценной схеме» . Также он добавил, что до конца года в городе отремонтируют основные дороги.