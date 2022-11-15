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Высшая проба: Мариуполь и Мелитополь стали городами воинской славы

Теперь в списке 47 городов, он не обновлялся с 2015 года
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Фото: РИА Новости
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Владимир Путин одобрил предложения присвоить Мариуполю и Мелитополю звания «Город воинской славы». Свое ходатайство представители республик ранее направили президенту. Что означает этот статус и сколько в России городов воинской славы — в материале «Известий».

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Город воинской славы — что это

Понятие «Город воинской славы» появилось в России в 2006 году. Его присваивают «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Список пополнялся несколько раз, в последний раз — в 2015 году. Сегодня в нем числятся 45 городов воинской славы, их названия выбиты на Аллее Славы в Александровском саду у стен Кремля. По предварительной информации, после 70-летия со Дня Победы расширять список не планировалось.

Города воинской славы — полный список

— В 2007 году в список городов воинской славы вошли Белгород, Курск, Орел, Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня, Елец.
— В 2008 году звания удостоились Воронеж, Луга, Полярный, Ростов-на-Дону, Туапсе, Великие Луки, Великий Новгород, Дмитров.
— В 2009 год список пополнили Вязьма, Кронштадт, Наро-Фоминск, Псков, Козельск, Архангельск.
— В 2010 году городами воинской славы назвали Волоколамск, Брянск, Нальчик, Выборг, Калач-на-Дону, Владивосток, Тихвин, Тверь.
— В 2011 году звание получили Анапа, Колпино, Старый Оскол, Ковров, Ломоносов, Петропавловск-Камчатский, Таганрог.
— В 2012 году в список вошли Малоярославец, Можайск, Хабаровск
— В 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне звания «Город воинской славы» удостоились Старая Русса, Грозный, Гатчина, Петрозаводск и Феодосия.
— В 2022 году в список также вошли Мариуполь и Мелитополь.

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Как присваивают звание, торжественная церемония

Звание «Город воинской славы» присваивается указом главы государства по ходатайству представителей города. Ходатайство рассматривает Российский оргкомитет «Победа». После этого президент подписывает указ, а властям города в торжественной обстановке передается Грамота о присвоении звания. В городах воинской славы устанавливают стелу с гербом и указом президента. В 2022 году представителям всех городов воинской славы вручили Мечи Победы. Церемония награждения прошла в Зале Славы Музея Победы. На клинках высечены знаменитые слова князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».

С 2010 по 2020 год в городах открыли аллеи воинской славы или аллеи героев. При этом нередко на аллеях славы в регионах размещали имена воинов и названия не только других городов воинской славы, но и местных поселений, которые в этом субъекте федерации считают достойными. Так, на Аллее Славы в Таганроге помимо Ростова-на-Дону указано еще 20 населенных пунктов, а в Петропавловске-Камчатском перечислены имена многих героев России.

В период с 2009 по 2016 год «Почта России» выпустила серию почтовых марок «Города воинской славы», а Банк России в 2011 году начал выпуск одноименной серии монет.

Города-герои России — полный список

В СССР наивысшим знаком отличия для города было звание «Город-герой». Всего насчитывается 12 городов-героев и одна крепость. Впервые знак отличия вручили в 1945 году Ленинграду, Сталинграду (ныне — Волгоград. — «Известия»), Севастополю и Одессе. В 1961 году к ним добавился Киев. В 1965 году, в канун 20-летия Победы, высшее звание присвоили Москве, а Брестскую крепость наградили званием «Крепость-герой». Позже к когорте героев присоединились Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск и Смоленск.
В канун 70-летия Победы в 2015 году всем городам-героям были вручены Мечи Победы.

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