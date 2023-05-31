Здоровье в доме: Путин поручил расширить диспансеризацию в новых регионах
Диспансеризация детей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошла организованно, сейчас следует провести медобследование взрослого населения, заявил Владимир Путин на совещании с кабмином 31 мая. Всех граждан этих субъектов до конца 2023 года обеспечат полисами обязательного медицинского страхования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме здравоохранения, на встрече с правительством обсуждалось улучшение инвестиционного климата в регионах. В этот же день глава государства встретился с коллегой из Эритреи.
Помощь детям
В канун Международного дня защиты детей на совещании уделили внимание поддержке несовершеннолетних, в частности, развитию детского здравоохранения в новых регионах. По данным президента, там проведено медицинское обследование свыше 300 тыс. детей. Он добавил, что их диспансеризация прошла «достаточно организованно и дает хорошие результаты», следующий шаг — медицинская проверка взрослого населения.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до конца 2023-го всех жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны обеспечить полисами обязательного медицинского страхования. Это позволит им полноценно войти в систему ОМС России.
В целом зампред правительства заметила, что ведется достаточно серьезная работа по модернизации медицины во всех четырех субъектах. В частности, до конца 2023 года планируется завершить восстановление 98 объектов. При этом она подчеркнула, что в ряде населенных пунктов новых регионов нет первичного звена здравоохранения.
Кроме того, активно идет подготовка местных кадров. В новых регионах организовано дистанционное обучение студентов-медиков с возможностью прохождения практики в соседних субъектах, рассказала Татьяна Голикова.
Еще одной ключевой темой заседания стало развитие культурных программ для подростков. Как заявила глава Минкультуры Ольга Любимова, министерство в этом году планирует оснастить 51 школу искусств в новых субъектах. Помимо этого, преподаватели таких учебных заведений проходят повышение квалификации в ведущих творческих вузах России.
Бизнес-климат
После обсуждения детских вопросов участники совещания сконцентрировались на экономике. Первый зампред правительства Андрей Белоусов уделил особое внимание внедрению инвестиционного стандарта в субъектах. Это означает создание универсальных, понятных и благоприятных для инвесторов правил во всех регионах страны. Прежде всего это касается реализации проектов среднего масштаба в несырьевых отраслях.
Президент заметил, что решение внедрить региональный инвестиционный стандарт было верным. Проделанная с 2021 года работа, по его словам, развернута широко и дает результат.
Внедрение инвестстандарта можно оценить через соответствующий национальный рейтинг, отметил Андрей Белоусов. Такой список формируется каждый год прежде всего на основе опросов самих предпринимателей, рассказала «Известиям» гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
— Насколько им комфортно работать в регионах, как они оценивают эффективность мер господдержки, с какими барьерами сталкиваются при прохождении различных процедур, есть ли прямой контакт с региональным руководством. В этом году в рейтинге стало больше показателей. Например, мы теперь спрашиваем, насколько быстро и просто можно подключить объект к системам теплоснабжения, и этот пункт, кстати, как раз есть в региональном инвестиционном стандарте, — сказала она.
Каждый регион получает подробные результаты и может на этой основе сделать выводы, что еще необходимо для того, чтобы бизнесу было комфортно работать. Результаты рейтинга будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне.
Как уточнили «Известиям» в АСИ, по результатам прошлогоднего исследования лидерами стали Москва, Татарстан и Московская область. В число лучших субъектов по показателям также вошли Башкирия, Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская области.
Согласно рейтингу 2022 года, на 11% снизился уровень административного давления на бизнес. Кроме того, существенно сократились сроки получения разрешения на строительство: лучшие показатели по регионам на прошлый год составляли 40 дней, в среднем по стране — 75. Также за последние пять лет удовлетворенность бизнеса транспортной инфраструктурой выросла на 15%, а телекоммуникационными услугами — на 6%.
Международное сотрудничество
В этот же день президент провел переговоры с президентом Эритреи Исайясом Афеворки. Владимир Путин заметил, что Москва и Асмара сотрудничают на площадке ООН. Также у двух стран неплохо развиваются отношения в гуманитарной сфере: уже десятки студентов Эритреи получили образование в РФ, и этот процесс продолжается. Он отметил, что у России и государства на побережья Красного моря есть неплохие перспективы для сотрудничества по многим направлениям. В частности, на повестке дня подписание ряда межправительственных соглашений.
Кроме двусторонних отношений обсуждалась и ситуация в мире. Исайяс Афеворки подчеркнул, что глобальный миропорядок находится на грани радикальной трансформации. «И это требует объективных оценок и взаимных консультаций по этому вопросу, который имеет важнейшее значение», — заявил он.
Вместе с тем эритрейский лидер раскритиковал санкционные войны, которые развязывают некоторые страны. Он заметил, что попытки сдержать развитие суверенных государств за счет их изоляции и экономического давления — это, по сути, объявление им войны. При этом президент Эритреи выразил надежду, что Россия сыграет свою роль в формировании нового, более справедливого миропорядка.