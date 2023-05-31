Здоровье в доме: Путин поручил расширить диспансеризацию в новых регионах

Диспансеризация детей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошла организованно, сейчас следует провести медобследование взрослого населения, заявил Владимир Путин на совещании с кабмином 31 мая. Всех граждан этих субъектов до конца 2023 года обеспечат полисами обязательного медицинского страхования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме здравоохранения, на встрече с правительством обсуждалось улучшение инвестиционного климата в регионах . В этот же день глава государства встретился с коллегой из Эритреи.

Помощь детям

В канун Международного дня защиты детей на совещании уделили внимание поддержке несовершеннолетних, в частности, развитию детского здравоохранения в новых регионах. По данным президента, там проведено медицинское обследование свыше 300 тыс. детей. Он добавил, что их диспансеризация прошла «достаточно организованно и дает хорошие результаты», следующий шаг — медицинская проверка взрослого населения .

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что до конца 2023-го всех жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны обеспечить полисами обязательного медицинского страхования . Это позволит им полноценно войти в систему ОМС России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В целом зампред правительства заметила, что ведется достаточно серьезная работа по модернизации медицины во всех четырех субъектах. В частности, до конца 2023 года планируется завершить восстановление 98 объектов . При этом она подчеркнула, что в ряде населенных пунктов новых регионов нет первичного звена здравоохранения.

Кроме того, активно идет подготовка местных кадров. В новых регионах организовано дистанционное обучение студентов-медиков с возможностью прохождения практики в соседних субъектах, рассказала Татьяна Голикова.

Еще одной ключевой темой заседания стало развитие культурных программ для подростков. Как заявила глава Минкультуры Ольга Любимова, министерство в этом году планирует оснастить 51 школу искусств в новых субъектах . Помимо этого, преподаватели таких учебных заведений проходят повышение квалификации в ведущих творческих вузах России.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бизнес-климат

После обсуждения детских вопросов участники совещания сконцентрировались на экономике. Первый зампред правительства Андрей Белоусов уделил особое внимание внедрению инвестиционного стандарта в субъектах. Это означает создание универсальных, понятных и благоприятных для инвесторов правил во всех регионах страны . Прежде всего это касается реализации проектов среднего масштаба в несырьевых отраслях.

Президент заметил, что решение внедрить региональный инвестиционный стандарт было верным . Проделанная с 2021 года работа, по его словам, развернута широко и дает результат.

Внедрение инвестстандарта можно оценить через соответствующий национальный рейтинг , отметил Андрей Белоусов. Такой список формируется каждый год прежде всего на основе опросов самих предпринимателей, рассказала «Известиям» гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

— Насколько им комфортно работать в регионах, как они оценивают эффективность мер господдержки, с какими барьерами сталкиваются при прохождении различных процедур, есть ли прямой контакт с региональным руководством. В этом году в рейтинге стало больше показателей . Например, мы теперь спрашиваем, насколько быстро и просто можно подключить объект к системам теплоснабжения, и этот пункт, кстати, как раз есть в региональном инвестиционном стандарте, — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Каждый регион получает подробные результаты и может на этой основе сделать выводы, что еще необходимо для того, чтобы бизнесу было комфортно работать. Результаты рейтинга будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне.

Как уточнили «Известиям» в АСИ, по результатам прошлогоднего исследования лидерами стали Москва, Татарстан и Московская область . В число лучших субъектов по показателям также вошли Башкирия, Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская и Сахалинская области.

Согласно рейтингу 2022 года, на 11% снизился уровень административного давления на бизнес . Кроме того, существенно сократились сроки получения разрешения на строительство : лучшие показатели по регионам на прошлый год составляли 40 дней, в среднем по стране — 75. Также за последние пять лет удовлетворенность бизнеса транспортной инфраструктурой выросла на 15%, а телекоммуникационными услугами — на 6%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Международное сотрудничество

В этот же день президент провел переговоры с президентом Эритреи Исайясом Афеворки . Владимир Путин заметил, что Москва и Асмара сотрудничают на площадке ООН. Также у двух стран неплохо развиваются отношения в гуманитарной сфере: уже десятки студентов Эритреи получили образование в РФ, и этот процесс продолжается. Он отметил, что у России и государства на побережья Красного моря есть неплохие перспективы для сотрудничества по многим направлениям . В частности, на повестке дня подписание ряда межправительственных соглашений.

Кроме двусторонних отношений обсуждалась и ситуация в мире. Исайяс Афеворки подчеркнул, что глобальный миропорядок находится на грани радикальной трансформации . «И это требует объективных оценок и взаимных консультаций по этому вопросу, который имеет важнейшее значение», — заявил он.