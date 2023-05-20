Памятка взрослым: в России утвердили стратегию безопасности детей

Президент Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в России на период до 2030 года. В течение полугода должен быть утвержден план мероприятий по ее реализации. О чем говорится в стратегии, насколько документ важен с практической точки зрения и какова ситуация с безопасностью детей в стране — в материале «Известий».

Что сказано в стратегии

В указе президента от 17 мая говорится, что правительство РФ должно в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации стратегии, контролировать их исполнение и ежегодно предоставлять главе государства доклад на этот счет .

В стратегии выделено три цели: сохранение здоровья детей; защита и обеспечение их интересов; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

Задач значительно больше. Например, согласно стратегии, необходимо обеспечить достойный уровень жизни детей и их семей; популяризировать культуру здоровья семьи; повысить эффективность деятельности по поиску пропавших детей; увеличить их защищенность от ДТП; заниматься профилактикой самоубийств. Поставлена задача совершенствовать законодательство в сфере суррогатного материнства.

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Отдельно прописывается защита и поддержка русского языка и языков народов РФ, а также совершенствование мер по ограничению избыточного использования заимствованных слов.

Указывается, что заниматься реализацией стратегии будут органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные по правам ребенка и институты гражданского общества — их действия должны быть согласованы между собой. Механизмами реализации называются действующие нацпроекты, федеральные проекты и госпрограммы.

Реализация стратегии должна осуществляться в два этапа : первый — в 2023 году, когда будет разработан план мероприятий, а второй — с 2024 по 2030 год, когда эти мероприятия непосредственно будут исполняться.

Основные угрозы безопасности детей

Главными угрозами названы снижение уровня благополучия семей с детьми; высокий уровень травматизма среди несовершеннолетних; вовлечение детей в преступную деятельность и преступления против них; распространение опасной для детей информации, в том числе в Сети; изменение представлений о традиционных ценностях.

Подчеркивается, что за последние 10 лет установилась тенденция снижения уровня детской смертности от внешних и внутренних причин в два раза. Наблюдается снижение уровня криминализации в подростковой среде — за 10 лет доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, совершивших преступления, сократилась в 2,5 раза . Сокращается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основными внешними причинами смертности детей остаются ДТП (в 86% случаев виноваты водители), утопления, удушения, отравления, падения с высоты. Около 8% всех случаев смерти от внешних причин — это самоубийства. Еще одной угрозой для детей названы товары и услуги, не соответствующие требованиям к качеству и безопасности. Отдельным пунктом указана опасность «дестабилизирующих влияний на общественные настроения» и радикальных и экстремистских проявлений, направленных против детей.

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Важная проблема — потребление наркотических и психотропных веществ и алкоголя. Также выросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия, совершенных детьми и в отношении них.

Указывается на особую актуальность угроз безопасности детей в информационном пространстве, в том числе из-за «деструктивного воздействия через СМИ и интернет». Подчеркивается опасность навязывания «пересмотра базовых норм морали», попыток «ценностной дезориентации общества», искажения традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностей. Предпринимаются эти попытки недружественными государствами и террористическими и экстремистскими организациями, говорится в стратегии.

Нужна ли стратегия

Директор Института воспитания, который занимался разработкой стратегии, член Общественной палаты РФ Наталья Агре замечает, что в России уже есть целый ряд документов и программ, направленных на безопасность детей.

— Это и Десятилетие детства, и концепция информационной безопасности детей, принятая в этом году, и стратегия безопасности дорожного движения, некоторые национальные проекты, — рассказала она «Известиям». — Но не было единого документа, который бы определял цели, задачи, механизмы реализации и систему измерения эффективности работы.

Юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Маргарита Нетесова замечает, что в этой стратегии видна преемственность относительно уже действующих документов, в частности трехлетних планов, которые принимаются в рамках Десятилетия детства, которые тоже включают в себя различные мероприятия по безопасности — видно, что разработчики стратегии их учитывали.

Маргарита Нетесова отмечает, что у большинства подобных документов есть проблема с реализацией. Хотя там прописана и необходимость мониторинга, и возможность пересмотра, на практике в таких стратегиях по истечении срока их действия многие невыполненные цели и задачи часто просто переписываются в новые стратегии. Причиной она называет отсутствие жесткого контроля и механизма, который бы обеспечил их реализацию до конца, а также мер ответственности за неисполнение мероприятий стратегии.

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Юрист подчеркивает, что это вовсе не значит, что такие документы бесполезны — напротив, они помогают государственной политике двигаться в заданном направлении. Однако самое важное — как будет реализовываться стратегия, подчеркивает Маргарита Нетесова.

Руководитель ассоциации «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв, который принимал участие в разработке документа, также отмечает, что главный вопрос после принятия стратегии — как она будет исполнена. Это практически целиком зависит от профильных министерств и региональных властей.

— Контроль и формы учета в законе описаны, что дает шанс на эффективное претворение стратегии в жизнь, — сказал он «Известиям».

Дмитрий Второв замечает, что в стратегии отражены положения, которые в некоторой степени дублируют уже существующие нормативные акты, — по сути, работа в этих направлениях и так должна вестись. Поэтому стратегия — это скорее некий краеугольный камень, от которого нужно отталкиваться, для того чтобы дальше заниматься вопросами и проектами в области безопасности детей , говорит он.

Председатель совета Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак замечает, что основное практическое значение будет иметь содержание плана мероприятий по реализации стратегии, который правительство должно подготовить в ближайшие полгода.

— Появятся ли в нем новые решения и действия, помимо уже начатых и уже реализуемых мероприятий? Если да, то принятие документа действительно усилит работу, которая ведется в этой сфере, — сказал он «Известиям».

Юрист правовой группы благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор подчеркивает: очень важно, чтобы представители НКО и родительского сообщества участвовали в разработке этого плана мероприятий.

Достижения стратегии

Наталья Агре считает достижением этого документа тот факт, что «удалось приоритизировать воспитание, профилактику и создание условий для обеспечения безопасности жизни».

Юрист Маргарита Нетесова отмечает, что в стратегии удалось отразить вопрос обеспечения безопасности детей-сирот в учреждениях, да и в целом сделана хорошая попытка комплексной оценки безопасности, где учтены и кибербезопасность, и высокий уровень самоубийств, а угрозы именованы с разных сторон.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Дмитрий Второв считает важным, что в законе отражены моменты, связанные с поиском пропавших детей, с профилактикой ДТП. Александр Спивак отдельно отметил, что в стратегии рассматривается как фактор безопасности ребенка комплексное понятие «уровень благополучия детей и семей с детьми». Кроме того, еще раз подтверждено, что родители должны получать помощь психологов и педагогов по вопросам образования и воспитания детей. Доступность такой помощи влияет на безопасность детей, сказал Спивак.

— Радует, что не оказались забыты дети-инвалиды, дети, страдающие хроническими, в том числе психическими, расстройствами, — говорит Павел Кантор. — И стратегия ориентирована не на изоляцию таких детей в «золотой клетке», то есть не на создание каких-то сегрегирующих, пусть и в самых прекрасных, специальных местах для их обучения и пребывания, а на вовлечение в активное участие в общественной жизни.

Чего не хватает стратегии

Руководитель Союза организаторов детского активного туризма, юрист Марина Ненарокова подчеркивает, что хотя текст написан хорошо, важнее понять, как механизмы реализации стратегии будут работать в действительности.

— Не хочется, чтобы стратегия стала инструментом наказания добросовестных, легитимных организаторов детского отдыха и досуга, видных надзору, а теневой сектор при этом остался бы вне этого документа, — сказала она «Известиям». — Например, когда тренер муниципальной секции берет деньги на карту и везет детей на незаконные сборы — это находится вне правового поля. Это никак не урегулировано, и какое отношение будет иметь стратегия к таким процессам — пока сказать сложно. Но именно теневой сектор провоцирует происшествия и различные неприятные проявления в отношении детей.

Маргарита Нетесова отметила, что среди ключевых рисков не указаны риски потери ребенком родительского попечения, родной семьи. При этом, по статистике, родители десятков тысяч детей каждый год лишаются родительских прав. По ее словам, государственная политика должна предусматривать меры, направленные на сохранение проживания ребенка в кровной семье, а при невозможности этого — на семейное устройство в замещающие семьи. Однако перечень показателей оценки безопасности детей, закрепленный в стратегии, даже не включает такой показатель, как численность детей, чьи родители лишены родительских прав.

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Нет и еще одного важного показателя, говорит Маргарита Нетесова. Не учитываются так называемые родительские дети, которые попали в детдома при наличии кровных мамы и папы, не лишенных прав, продолжающих оставаться законными представителями ребенка . Это происходит по разным причинам, но очень часто: таких детей в различных учреждениях в среднем около 25%, однако данная проблема, которая признается многими специалистами скрытым сиротством, по-прежнему остается фактически без внимания.

Дмитрий Второв указывает на еще одну не озвученную в стратегии проблему, которую в обществе часто замалчивают: семейный киднеппинг, когда конфликт между родителями приводит к похищению ребенка. Здесь есть серьезный юридический пробел, считает он, вопрос не решается.

Павел Кантор указывает, что стратегия фактически не учитывает последних событий в жизни нашей страны — в частности, не отражена угроза для безопасности детей от вооруженных конфликтов, хотя эта проблема может стать вызовом для помогающих детям служб и организаций.