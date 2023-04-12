Выпустить пар: в России принят закон о запрете продажи вейпов

Государственная дума приняла закон об ужесточении правил оборота вейпов. Теперь в России вводится запрет на продажу вейпов и курительных жидкостей лицам, не достигшим 18 лет. До принятия закона продажа безникотиновых жидкостей несовершеннолетним никак не пресекалась. Как отразится новый закон на покупателях и какие ограничения он подразумевает — в материале «Известий».

Новый закон о вейпах

В России запрещена продажа продукции с никотином для лиц, не достигших 18 лет, с 2020 года. Но, несмотря на это, несовершеннолетние могли приобретать жидкости для электронных сигарет, в которых содержалось менее 1 г никотина. Теперь продажа несовершеннолетним вейпов и любых жидкостей для них, в том числе безникотиновых, — запрещена. Кроме того, будет определен перечень веществ в жидкостях, запрещенных к распространению, — некоторые из таких добавок могут повышать привлекательность курения или усиливать зависимость.

Также вводится запрет на демонстрацию вейп-продукции на витринах магазинов. Будут запрещены скидки на продажу вейпов и сопутствующих им товаров. Ранее вейпы активно рекламировались в социальных сетях, отныне такая демонстрация также запрещена . Законопроект должен пресечь популяризацию курения среди несовершеннолетних.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал, что в дальнейшем планируется запретить продажу вейпов и жидкостей через интернет, исключив возможность бесконтактного заказа товара. «Основная функция законопроекта сейчас — это защита ребенка. Необходимо помнить, что никотин — это смертельно опасно, так же, как и химреагенты, которые ухудшают работу сердца, печени. Госсистема, на мой взгляд, сработала правильно», — считает политик.

Ответственность за нарушение

Наказание за несоблюдение закона останется таким же, что и ответственность за нарушение закона о курении обычных сигарет. Продажа вейпов несовершеннолетним гражданам грозит штрафом от 20 до 40 тыс. рублей. Штраф должностным лицам составит от 40 до 70 тыс. рублей, а юридическим лицам придется заплатить от 150 до 300 тыс. рублей.

Повлияет ли закон на стоимость продукции

Согласно новому закону, никотиносодержащие товары не могут продаваться ниже минимальной цены, установленной правительством России. Запрет за распространение скидок на вейпы и жидкости для них оставит цену прежней и не позволит приобретать продукцию по сниженным ценам. Стоимость жидкостей и электронных сигарет растет ввиду законопроекта об увеличении акцизных ставок, который был подписан в январе этого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Что такой вейп

Рынок продукции для курения крайне изобилен и не ограничивается сигаретами. Существуют поды, системы нагревания табака, вейпы и многое другое. Изначально электронные аналоги сигарет создавались как здоровая альтернатива классическому курению, но на деле они приносят не меньший вред. Во время начала популяризации вейпов, в том числе среди несовершеннолетних, было принято считать пар, испускаемый при помощи вейпов, на 95% безопаснее сигаретного дыма.

Вейп — электронное устройство для курения, которое способно выпускать крупные клубы пара. Оно заправляется жидкостью с различными вкусами и уровнем содержания никотина. Отличительными особенностями вейпа является регулировка мощности испарения, большой объем жидкости, который обеспечивает долгосрочное использование без перезаливки.

Устройство функционирует по принципу ингалятора. При нажатии кнопки жидкость подается в атомайзер и преобразуется в пар, который подается в мундштук. Некоторые модели не нуждаются в нажатии кнопки и работают по принципу «затяжки». Среди курильщиков принято считать, что вейпы являются наиболее безопасным видом курения, но это не так.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Курение вейпа даже с безникотиновой жидкостью оказывает вредное воздействие на организм. Побочные эффекты часто зависят от вида жидкости, используемой в устройстве. Многие из ее ингредиентов имеют сертификат GRAS, то есть могут использоваться в пищевых целях. Однако в процессе курения они нагреваются, испаряются и могут оказывать токсическое воздействие на организм.

Болезнь вейперов

Уже несколько лет против вейпов негативно высказываются медики, в частности, пульмонологи. В беседе с «Известиями» врач Вячеслав Светлаков рассказал, что в жидкости содержится большое количество вредных примесей, вызывающих тяжелое поражение легких. Например, ароматизатор диацетил способен привести к развитию такого серьезного заболевания, как облитерирующий бронхиолит, которое крайне сложно поддается лечению . «Такое губительное воздействие связывают с наличием в жидкости для вейпа ацетата витамина Е и тетрагидроканнабинола, которые вызывают не только поражение самих легких, но и могут привести к развитию онкологических заболеваний», — отметил Светлаков.

Использование вейпов повлекло за собой появление новой болезни — EVALI, или болезнь вейперов. Впервые болезнь обнаружили в Соединенных Штатах Америки в 2019 году. Тогда наблюдался резкий рост популярности вейпов, по данным официальной статистики, от EVALI пострадало больше 3 тыс. человек. Главная опасность заключается в том, что заболевание трудно диагностировать. В его основе лежит острое повреждение тканей легких, как при пневмонии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Симптомы болезни вейпера:

— повышение температуры, озноб и резкое снижение веса;

— одышка и кашель;

— проявление болезней желудочно-кишечного тракта;

— тахикардия и гипоксия, высокое содержание лейкоцитов в крови.