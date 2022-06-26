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Электронная сигарета взорвалась во рту подростка в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Электронная сигарета взорвалась во рту у подростка в Московской области.

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По данным «Известий», мальчику 13 лет, он получил множественные ранения. Осколки электронной сигареты порвали ребенку губу, повредили нос.

Также школьник получил ранение грудной клетки и кисти руки. Подросток был госпитализирован.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

19 января сообщалось, что в Новосибирске 11-летнему мальчику стало плохо после того, как он покурил электронную сигарету. Очевидцы вызвали мальчику скорую помощь, его госпитализировали.

Ранее, 12 января, стало известно, что в Бийске 12-летний подросток умер, после того как покурил с сестрой и подругой вейп. 17-летняя девушка и ее младший брат пришли в гости к подруге сестры, с которой они вместе потом курили вейп. Бабушка хозяйки квартиры обнаружила утром погибшего мальчика и потерявших сознание девушек.

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