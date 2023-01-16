 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
Мир
СК проверит видео с издевательствами над российскими пленными
Армия
Российские военные при зачистке Соледара обнаружили скрывающихся боевиков ВСУ
Армия
Рядовой Сапрунов вывел из-под огня машину с боеприпасами и получил медаль «За отвагу»
Армия
Самолеты А-50У обнаружили большинство уничтоженных украинских истребителей
Туризм
Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия могут стать безвизовыми для россиян
Мир
Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси
Мир
The Times узнала о возможном примирении принца Гарри с семьей до коронации Карла III
Политика
Захарова прокомментировала антироссийские санкции Киева
Мир
Все 72 человека на борту упавшего в Непале самолета погибли
Мир
Президент Хорватии уличил США и НАТО в ведении войны против России через Украину
Мир
Три учения ОДКБ из четырех пройдут в сентябре в Белоруссии
/

Дымовой повеса: как подростки становятся жертвами вейпов

Врачи призывают оградить детей от электронных устройств
Фото: Getty Images/Abd Latif Mohd Shaafily/EyeEm
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге 14-летний мальчик умер после курения вейпа. В Следственном комитете России (СКР) возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Между тем случаи отправления подростков вейпами в России происходят едва ли не каждый месяц. В причинах этой ситуации разбирались «Известия».

Смерть после вейпа

Трагедия в Санкт-Петербурге произошла после январских праздников. Двое подростков вышли вечером на прогулку, и один из них курил электронную сигарету, хотя раньше ему становилось от нее плохо — сильно кружилась голова. По словам друга, мальчик не расставался с вейпом около двух лет.

Затем подросток вернулся домой и ушел в туалет. Через некоторое время его дедушка услышал шум, побежал, открыл дверь — и на него упал внук с «электронкой» в руке. Приехавшие медики констатировали смерть восьмиклассника.

Дымовой повеса
вейпы
Фото: ТАСС/ALBA VIGARAY

Экспертиза показала, что ребенок умер от острого отравления неустановленным веществом. После того как стали известны результаты, правоохранительные органы начали проверять расположение вейп-шопов в городе (нет ли рядом школ), жидкости, лицензии, сертификаты и другую документацию. К проверке подключилась прокуратура Санкт-Петербурга.

Частые трагедии

Подобные случаи отравления происходят едва ли не каждый месяц. В конце декабря после курения «электронки» стало плохо 13-летнему школьнику из Челябинска: у него началась сильная тошнота и диарея. Мать семиклассника вызвала скорую помощь, фельдшер промыл ребенку желудок и отметил, что такая реакция может возникнуть из-за курительных смесей.

По словам женщины, вейп в школу принес одноклассник ее сына и дал попробовать другим ребятам. «Я заметила, что у ребенка какой-то странный кашель, диарея, появились синяки под глазами», — рассказала она журналистам.

В полиции сообщили, что с учениками школы проведут профилактическую беседу, в самой школе пройдет проверка.

Дымовой повеса
вейпы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ноябре в подмосковном Электрогорске умер восьмиклассник, покуривший вейп. Мальчик со своим другом гулял возле озера, затянулся электронной сигаретой и потерял сознание. Медики, приехавшие на место, не смогли спасти ребенка.

Дым терпимости: почему дети подсели на вейпы и электросигареты
Каких инструментов не хватает для борьбы с новой волной никотиновой зависимости

До этого сообщалось о смерти 12-летнего мальчика в Бийске Алтайского края: ребенок скончался, покурив электронную сигарету со старшей сестрой и ее подругой в гостях у последней. После этого им всем стало тяжело дышать, а наутро бабушка нашла их всех без сознания. Девушек госпитализировали, а мальчика спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как работает вейп

За последние несколько лет вейпы и электронные сигареты обрели большую популярность у россиян. На полках магазинов есть приборы на любой вкус и цвет, разных форм и размеров. Среди курильщиков бытует мнение, что они менее вредны, чем обычные сигареты, но врачи считают иначе.

Принцип работы «электронок» заключается в нагревании жидкости для курения. Жидкость состоит из ароматизатора, глицерина, пропиленгликоля и никотина (существуют и безникотиновые жидкости). Вейп можно сравнить с ингалятором — жидкость нагревается и образует густой пар для вдыхания.

Дымовой повеса
вейпы
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Чтобы понять, насколько опасен вейп, рассмотрим состав жидкости для его заправки. Это пропиленгликоль и глицерин, которые при нагревании превращаются в формальдегид и ацетальдегид. И все эти соединения, по принципу работы небулайзера, доставляются прямиком в легкие, — объясняет «Известиям» терапевт сервиса «Теледоктор 24» Нэя Георгиева.

Дым без табака: кабмин попросили вывести вейп-индустрию из тени
Кому это выгодно и почему почти все электронные сигареты в 2021 году продавались нелегально

Попадая в легкие, вещества оседают в них и могут вызвать воспаление с исходом в фиброз, то есть в рубцы легочной ткани, добавляет врач-оториноларинголог, ассистент кафедры болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Михаил Свистушкин. В мировой практике известно несколько тысяч случаев сильного поражения легких, многие из которых закончились смертью пациента — врачи не смогли справиться с развившейся дыхательной недостаточностью.

По словам руководителя управления цифровой медицины страхового дома ВСК Ольги Бакшутовой, обычно в группу риска смертельного исхода попадают люди с болезнями сердца, легких и сосудов.

— Курение электронных сигарет может привести к осложнениям в виде симптомов, типичных для пневмонии: одышке, затрудненности дыхания, формированию двусторонних инфильтратов в легких. Поэтому иногда лечение начинают с антибиотиков, что не приводит к нужным результатам, — рассказывает она.

Большинству пациентов, которые столкнулись с последствиями от курения вейпов, помогает терапия с использованием гормональных средств: они останавливают агрессивный воспалительный процесс и предотвращают переход в тяжелую стадию. Однако прием гормонов — тоже большой стресс для организма, особенно детского.

Дымовой повеса
вейп
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Последняя затяжка: чем опасны нелегальные сигареты
В стране ежемесячно продают миллионы пачек контрафактных табачных изделий

Вейпы и дети

Подростки обычно интересуются вейпами из-за разнообразия вкусов. Устройства с запахом клубники, мяты и шоколада не кажутся им опасными. Потому медики призывают родителей развеять этот миф и объяснить, что любое курение способно привести к тяжелым последствиям.

— На неокрепший детский организм продукты испарения могут оказывать необратимые эффекты: влияние на эндокринную систему — подавление работы щитовидной железы, как следствие — нарушение работы сердечно-сосудистой системы, снижение тестостерона и самое опасное — канцерогенное воздействие на организм, — рассказывает врач Нэя Георгиева.

Еще одна проблема для детского возраста — развитие зависимостей, которые могут не ограничиться «парилкой». Помимо этого, появляются так называемые пассивные симптомы: акне, иссушенность слизистых оболочек ротовой полости, изжога, отрыжка, нарушения психики (депрессии, эмоциональная нестабильность), на которые ребенок не обратит внимания, а взрослый человек может не связать с использованием вейпа.

— У детей и подростков, которые курят электронные сигареты, происходит сильнейшее угнетение центральной нервной системы, что чревато переменой в поведении, раздражительностью, снижением стрессоустойчивости, успеваемости в обучении, нарушениями режима сна, — добавляет Ольга Бакшутова.

Дымовой повеса
вейпы
Фото: ТАСС/ALBA VIGARAY

Подводя итог, врачи утверждают, что курение в любом случае подрывает здоровье ребенка или подростка. Для них в разы серьезнее вред от ядовитых и токсичных веществ, которые содержатся в табачной продукции и ее производных. Они влияют на все органы и системы организма, нарушают обмен веществ, ухудшают ментальные способности.

Дело труба: чем грозит увлечение вейпингом
После гибели шестиклассника в российских школах активизировалась профилактическая работа с подростками

— Глупо полагать, что от курения страдают только легкие — угрозе подвергается всё. Не стоит обманывать себя и переходить с сигареты на вейп или позволять ребенку дышать «клубничным паром» — все девайсы для курения вредны одинаково, — говорит Георгиева.

Разные виды

Как объясняет «Известиям» врач психиатр-нарколог, преподаватель МГМУ имени Сеченова Сергей Уткин, опасны не сами вейпы, а жидкости, которые в них заливают. Они бывают трех видов: просто ароматизированные, никотинсодержащие и содержащие синтетические каннабиноиды.

­— Первые вредны потому, что содержащиеся в них вещества могут вызвать изменения в легких и сильные аллергические реакции. Это самый распространенный случай, — рассказывает нарколог. — Вторые провоцируют никотиновую зависимость и различные проблемы со здоровьем. Но самые опасные — третьи, из-за которых часто возникают острые интоксикации.

Дымовой повеса
вейпы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дети попадают в группу риска по развитию осложнений по простой причине — из-за маленького веса. Вредные вещества действуют на них сильнее, всасываясь через слизистые. При этом отравления никотином для подростков менее опасны: у них очень развит рвотный рефлекс, потому при курении сразу возникает неприятная реакция.

— В случае с каннабиноидами защитных реакций обычно не возникает вообще. И при интоксикации, даже непродолжительной по времени, у человека может возникнуть острое психическое состояние. Оно очень опасно: меняется поведение, могут начаться галлюцинации, бред, которые иногда приводят к суицидальным мыслям или действиям, — говорит Уткин.

Кроме того, давно выявлена связь между употреблением каннабиноидов и развитием эндогенных психических заболеваний — прежде всего шизофрении.

Острая интоксикация, возникающая при курении сигарет с жидкостью, содержащей каннабиноиды, может привести к смерти ребенка. Ведь даже небольшого количества вредного вещества достаточно для того, чтобы принести непоправимый вред его организму.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023