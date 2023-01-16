Дымовой повеса: как подростки становятся жертвами вейпов

В Санкт-Петербурге 14-летний мальчик умер после курения вейпа. В Следственном комитете России (СКР) возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Между тем случаи отправления подростков вейпами в России происходят едва ли не каждый месяц. В причинах этой ситуации разбирались «Известия».

Смерть после вейпа

Трагедия в Санкт-Петербурге произошла после январских праздников. Двое подростков вышли вечером на прогулку, и один из них курил электронную сигарету, хотя раньше ему становилось от нее плохо — сильно кружилась голова. По словам друга, мальчик не расставался с вейпом около двух лет.

Затем подросток вернулся домой и ушел в туалет. Через некоторое время его дедушка услышал шум, побежал, открыл дверь — и на него упал внук с «электронкой» в руке. Приехавшие медики констатировали смерть восьмиклассника.

Дымовой повеса Фото: ТАСС/ALBA VIGARAY

Экспертиза показала, что ребенок умер от острого отравления неустановленным веществом. После того как стали известны результаты, правоохранительные органы начали проверять расположение вейп-шопов в городе (нет ли рядом школ), жидкости, лицензии, сертификаты и другую документацию. К проверке подключилась прокуратура Санкт-Петербурга.

Частые трагедии

Подобные случаи отравления происходят едва ли не каждый месяц. В конце декабря после курения «электронки» стало плохо 13-летнему школьнику из Челябинска: у него началась сильная тошнота и диарея. Мать семиклассника вызвала скорую помощь, фельдшер промыл ребенку желудок и отметил, что такая реакция может возникнуть из-за курительных смесей.

По словам женщины, вейп в школу принес одноклассник ее сына и дал попробовать другим ребятам. «Я заметила, что у ребенка какой-то странный кашель, диарея, появились синяки под глазами», — рассказала она журналистам.

В полиции сообщили, что с учениками школы проведут профилактическую беседу, в самой школе пройдет проверка.

Дымовой повеса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ноябре в подмосковном Электрогорске умер восьмиклассник, покуривший вейп. Мальчик со своим другом гулял возле озера, затянулся электронной сигаретой и потерял сознание. Медики, приехавшие на место, не смогли спасти ребенка.

До этого сообщалось о смерти 12-летнего мальчика в Бийске Алтайского края: ребенок скончался, покурив электронную сигарету со старшей сестрой и ее подругой в гостях у последней. После этого им всем стало тяжело дышать, а наутро бабушка нашла их всех без сознания. Девушек госпитализировали, а мальчика спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как работает вейп

За последние несколько лет вейпы и электронные сигареты обрели большую популярность у россиян. На полках магазинов есть приборы на любой вкус и цвет, разных форм и размеров. Среди курильщиков бытует мнение, что они менее вредны, чем обычные сигареты, но врачи считают иначе.

Принцип работы «электронок» заключается в нагревании жидкости для курения. Жидкость состоит из ароматизатора, глицерина, пропиленгликоля и никотина (существуют и безникотиновые жидкости). Вейп можно сравнить с ингалятором — жидкость нагревается и образует густой пар для вдыхания.

Дымовой повеса Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Чтобы понять, насколько опасен вейп, рассмотрим состав жидкости для его заправки. Это пропиленгликоль и глицерин, которые при нагревании превращаются в формальдегид и ацетальдегид. И все эти соединения, по принципу работы небулайзера, доставляются прямиком в легкие, — объясняет «Известиям» терапевт сервиса «Теледоктор 24» Нэя Георгиева.

Попадая в легкие, вещества оседают в них и могут вызвать воспаление с исходом в фиброз, то есть в рубцы легочной ткани, добавляет врач-оториноларинголог, ассистент кафедры болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Михаил Свистушкин. В мировой практике известно несколько тысяч случаев сильного поражения легких, многие из которых закончились смертью пациента — врачи не смогли справиться с развившейся дыхательной недостаточностью.

По словам руководителя управления цифровой медицины страхового дома ВСК Ольги Бакшутовой, обычно в группу риска смертельного исхода попадают люди с болезнями сердца, легких и сосудов.

— Курение электронных сигарет может привести к осложнениям в виде симптомов, типичных для пневмонии: одышке, затрудненности дыхания, формированию двусторонних инфильтратов в легких. Поэтому иногда лечение начинают с антибиотиков, что не приводит к нужным результатам, — рассказывает она.

Большинству пациентов, которые столкнулись с последствиями от курения вейпов, помогает терапия с использованием гормональных средств: они останавливают агрессивный воспалительный процесс и предотвращают переход в тяжелую стадию. Однако прием гормонов — тоже большой стресс для организма, особенно детского.

Дымовой повеса Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Вейпы и дети

Подростки обычно интересуются вейпами из-за разнообразия вкусов. Устройства с запахом клубники, мяты и шоколада не кажутся им опасными. Потому медики призывают родителей развеять этот миф и объяснить, что любое курение способно привести к тяжелым последствиям.

— На неокрепший детский организм продукты испарения могут оказывать необратимые эффекты: влияние на эндокринную систему — подавление работы щитовидной железы, как следствие — нарушение работы сердечно-сосудистой системы, снижение тестостерона и самое опасное — канцерогенное воздействие на организм, — рассказывает врач Нэя Георгиева.

Еще одна проблема для детского возраста — развитие зависимостей, которые могут не ограничиться «парилкой». Помимо этого, появляются так называемые пассивные симптомы: акне, иссушенность слизистых оболочек ротовой полости, изжога, отрыжка, нарушения психики (депрессии, эмоциональная нестабильность), на которые ребенок не обратит внимания, а взрослый человек может не связать с использованием вейпа.

— У детей и подростков, которые курят электронные сигареты, происходит сильнейшее угнетение центральной нервной системы, что чревато переменой в поведении, раздражительностью, снижением стрессоустойчивости, успеваемости в обучении, нарушениями режима сна, — добавляет Ольга Бакшутова.

Дымовой повеса Фото: ТАСС/ALBA VIGARAY

Подводя итог, врачи утверждают, что курение в любом случае подрывает здоровье ребенка или подростка. Для них в разы серьезнее вред от ядовитых и токсичных веществ, которые содержатся в табачной продукции и ее производных. Они влияют на все органы и системы организма, нарушают обмен веществ, ухудшают ментальные способности.

— Глупо полагать, что от курения страдают только легкие — угрозе подвергается всё. Не стоит обманывать себя и переходить с сигареты на вейп или позволять ребенку дышать «клубничным паром» — все девайсы для курения вредны одинаково, — говорит Георгиева.

Разные виды

Как объясняет «Известиям» врач психиатр-нарколог, преподаватель МГМУ имени Сеченова Сергей Уткин, опасны не сами вейпы, а жидкости, которые в них заливают. Они бывают трех видов: просто ароматизированные, никотинсодержащие и содержащие синтетические каннабиноиды.

­— Первые вредны потому, что содержащиеся в них вещества могут вызвать изменения в легких и сильные аллергические реакции. Это самый распространенный случай, — рассказывает нарколог. — Вторые провоцируют никотиновую зависимость и различные проблемы со здоровьем. Но самые опасные — третьи, из-за которых часто возникают острые интоксикации.

Дымовой повеса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дети попадают в группу риска по развитию осложнений по простой причине — из-за маленького веса. Вредные вещества действуют на них сильнее, всасываясь через слизистые. При этом отравления никотином для подростков менее опасны: у них очень развит рвотный рефлекс, потому при курении сразу возникает неприятная реакция.

— В случае с каннабиноидами защитных реакций обычно не возникает вообще. И при интоксикации, даже непродолжительной по времени, у человека может возникнуть острое психическое состояние. Оно очень опасно: меняется поведение, могут начаться галлюцинации, бред, которые иногда приводят к суицидальным мыслям или действиям, — говорит Уткин.

Кроме того, давно выявлена связь между употреблением каннабиноидов и развитием эндогенных психических заболеваний — прежде всего шизофрении.