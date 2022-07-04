Дым без табака: кабмин попросили вывести вейп-индустрию из тени

Большая часть всех проданных в России в 2021 году электронных сигарет относилась к нелегальной продукции, следует из исследования НИУ ВШЭ. Законный вейп-бизнес видит в этом проблему. Компании-производители никотиносодержащих изделий обратились в правительство с просьбой создать для них собственный ОКВЭД. Без отдельной экономической категории невозможно отследить контрафакт, убеждены участники рынка. Мнения экспертов по поводу предложения разделились. С одной стороны, отрасль действительно недостаточно урегулирована, с другой — выведение электронных сигарет в отдельную экономическую категория сопряжено с рисками.

Отдельная категория

За 2018-2021 годы рынок вейпинга по своим оборотам вырос в 49,3 раза. Только за прошлый год отрасль заработала на продаже различных никотиносодержащих изделий 1,4 трлн рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы.

При этом, согласно исследованию НИУ ВШЭ, в 2021 году 99,9% всех проданных в России электронных сигарет и 68% жидкостей для их заправки относилось к нелегальной продукции.

Подобные изделия относятся к подакцизным товарам, однако сборы уплачиваются лишь с незначительной их части. В 2021 году акцизы получили лишь с 15 тыс. электронных сигарет из проданных на рынке 67,1 млн штук, отмечается в исследовании.

Дым без табака_1 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

По мнению некоторых экспертов, проблема заключается в недостаточном регулировании отрасли. Сами представители вейп-бизнеса, которые настроены работать в правовом поле, придерживаются того же мнения. Так, 28 июня Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ), в который входят 40 компаний и ИП, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой до конца года принять необходимые нормативные акты по кодам ОКВЭД и ОКПД для рынка вейпинга. «Известия» ознакомились с письмом организации.

«Отсутствие кодов для индустрии вейпинга фактически делает отрасль невидимой для налогового, таможенного и статистического учета со стороны государства», — говорится в документе.

Это также ведет к усложнению борьбы с контрафактом, а значит — к снижению качества и безопасности продукции, считают в организации.

— ОКВЭД — это определение отрасли. Его наличие позволяет государственным ведомствам и общественным организациям проверить, кто участвует в ней. Сейчас мы фактически не знаем, кто производит, кто торгует. Из-за отсутствия кодов государство и общество не видят отрасль, соответственно, не могут ее регулировать и контролировать, — отметил в беседе с «Известиями» директор СПИНИ Дмитрий Владимиров.

По его словам, производителям и импортерам самим приходится обращаться в МВД и Роспотребнадзор, чтобы сообщить о контрафакте. Отсутствие кодов для индустрии вейпинга затрудняет создание саморегулирующей организации участников отрасли, которая бы системно занималась выявлением подделок.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой оценить целесообразность предложения.

Разве дело в ОКВЭД?

Опрошенные «Известиями» эксперты разошлись во мнениях касательно необходимости дополнительного регулирования отрасли. Так, президент российской ассоциации общественного здоровья, профессор Сеченовского университета Андрей Демин убежден, что присвоение отдельной экономической категории никотиносодержащей продукции выгодно только для самих вейп-компаний.

— Отдельный ОКВЭД подразумевает отделение от табачной отрасли, к которому так стремятся производители электронных сигарет. Он им нужен не для того, чтобы успешно выявлять контрафакт, а чтобы в дальнейшем претендовать на льготы как «нетабачная продукция», — полагает эксперт.

По его словам, это разделение не менее опасно, чем полное отсутствие контроля в отрасли.

— Курение вейпов, электронных сигарет и других подобных устройств не менее вредно, чем курение обычных сигарет. Не зря ВОЗ призывает правительства стран мира принять меры для ограничения их распространения. Причем в организации особенно подчеркивают, что электронные сигареты часто рекламируют детям и подросткам. По данным ВОЗ, дети, использующие эти продукты, в три раза чаще прибегают к употреблению табачных изделий в будущем, — отметил он.

Однако есть и иное мнение насчет необходимости регулирования отрасли. Как считает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков, внедрение системы маркировки «Честный знак» во многом решит проблему нелегального рынка никотиносодержащей продукции. Пилотный проект по маркировке электронных средств доставки никотина и жидкостей к ним должен завершиться 28 февраля 2023 года.

— Код ОКВЭД здесь большой роли не играет. В случае необходимости можно рассмотреть возможность дополнения никотиносодержащей продукцией кодов ОКВЭД, предназначенных для табачных изделий. Но все эти действия не предотвратят главную проблему — электронные сигареты взрываются и ими травятся не потому, что они поддельные, а потому, что нет технического регламента. Нет направленных на защиту жизни и здоровья граждан требований, согласно которым такие устройства должны производиться, — отметил он.

Дым без табака_3 Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Другими словами, к самим устройствам и, зачастую, к жидкостям для них должных требований не выдвигается. А это может приводить к несчастным случаям, пояснил эксперт.

Стоит заметить, что происшествия с «электронками»— не редкость. Только в июне произошло два случая взрывов электронных устройств прямо в руках пользователей. Причем в результате обоих инцидентов пострадали дети. Так, 26 июня 13-летний подросток из Подмосковья получил рваные раны лица и был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в тяжелом состоянии из-за взрыва неисправной электронной сигареты. 6 июня похожий случай произошел в Екатеринбурге. Во время включения вейпа произошел хлопок, из-за 15-летнему подростку выбило пять передних зубов.