В Подмосковье подросток умер после курения электронной сигареты

В подмосковном Электрогорске подросток 27 ноября скончался после курения электронной сигареты. Об этом сообщил источник «Известий».

Восьмиклассник вместе с приятелем гуляли и курили электронную сигарету, внезапно подростку стало плохо: у него случился приступ и он потерял сознание.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть юноши. Причину смерти определят судмедэксперты.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью восьмиклассника.

В июне электронная сигарета взорвалась во рту у подростка в Московской области. Он получил множественные ранения: осколки электронной сигареты порвали мальчику губу, повредили нос.