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В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти из-за вейпа подростка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмиклассника, который, по информации СМИ, в этот день курил вейп. О возбуждении дела 12 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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Как сообщалось накануне, 11 января тело 14-летнего мальчика без признаков насильственной смерти было обнаружено в квартире на Новосмоленской набережной. Во время обследования места происшествия правоохранители обнаружили рядом с телом ребенка флакон с жидкостью для вейпа — электронного прибора для курения.

Тем не менее точную причину смерти ребенка еще предстоит выяснить. Как сообщили в ГСУ СК РФ, для установления причин и произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Уточняется, что расследование дела находится на контроле руководства ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Кроме того, по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства будет представлен соответствующий доклад.

Ранее, 28 декабря 2022 года, сообщалось, что местные жители обнаружили тело 15-летней школьницы в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Ферина в Уфе. На теле девушки видимые телесные повреждения отсутствовали. Как удалось выяснить «Известиям», рядом с погибшей лежали вейп и курительная жидкость, а изо рта шла пена.

Месяцем ранее подросток скончался в подмосковном Электрогорске, как сообщалось, после курения электронной сигареты. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть юноши.

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