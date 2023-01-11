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В Санкт-Петербурге восьмиклассник найден мертвым рядом с жидкостью для вейпа

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В Санкт-Петербурге в квартире одного из домов на Новосмоленской набережной найдено тело 14-летнего подростка. Об этом 11 января сообщил источник в местных правоохранительных органах.

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Как отмечает портал 78.ru, рядом с телом восьмиклассника находились мобильный телефон и два флакона жидкости для электронного прибора для курения — вейпа. Внешних признаков насильственной смерти на теле юноши не обнаружено. Причину смерти установит вскрытие.

Известно, что мальчик проживал в квартире вместе со своим отцом, бабушкой и дедушкой. На учетах подросток не стоял. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее, 28 декабря 2022 года, сообщалось, что местные жители обнаружили тело 15-летней школьницы в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Ферина в Уфе. На теле девушки видимые телесные повреждения отсутствовали. Как удалось выяснить «Известиям», рядом с погибшей лежали вейп и курительная жидкость, а изо рта шла пена.

Месяцем ранее подросток скончался в подмосковном Электрогорске, как сообщалось, после курения электронной сигареты. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть юноши.

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