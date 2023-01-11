В Санкт-Петербурге восьмиклассник найден мертвым рядом с жидкостью для вейпа
В Санкт-Петербурге в квартире одного из домов на Новосмоленской набережной найдено тело 14-летнего подростка. Об этом 11 января сообщил источник в местных правоохранительных органах.
Как отмечает портал 78.ru, рядом с телом восьмиклассника находились мобильный телефон и два флакона жидкости для электронного прибора для курения — вейпа. Внешних признаков насильственной смерти на теле юноши не обнаружено. Причину смерти установит вскрытие.
Известно, что мальчик проживал в квартире вместе со своим отцом, бабушкой и дедушкой. На учетах подросток не стоял. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее, 28 декабря 2022 года, сообщалось, что местные жители обнаружили тело 15-летней школьницы в подъезде одного из многоквартирных домов на улице Ферина в Уфе. На теле девушки видимые телесные повреждения отсутствовали. Как удалось выяснить «Известиям», рядом с погибшей лежали вейп и курительная жидкость, а изо рта шла пена.
Месяцем ранее подросток скончался в подмосковном Электрогорске, как сообщалось, после курения электронной сигареты. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть юноши.